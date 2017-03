"Ich bin platt", ruft Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Politikerin mit dem sonst eher zurückhaltendem Naturell lacht an diesem Wahlabend befreit wie selten in die Kameras, die am Eingang der Saarbrücker Saarlandhalle aufgebaut sind. Dankbar für das klare Ergebnis sei sie, sagt Kramp-Karrenbauer: "Heute Abend wird erstmal gefeiert. Aber dann will ich schnell mit der neuen Regierungsbildung starten."

Die GroKo ist zurück. Und die CDU auch, jedenfalls im Saarland. Das ist das überraschende Ergebnis dieses Auftakts zum Superwahljahr 2017. Mehr als 40 Prozent hat die Partei der Ministerpräsidentin bei der Landtagswahl auf sich verbuchen können, Ergebnisse aus dem frühen Merkel-Zeitalter. Und das unter nicht ganz einfachen Bedingungen.

"Rational" sprach alles für uns, sagen glückliche CDU-Strategen am Wahlabend: Kramp-Karrenbauer ist die mit Abstand beliebteste Politikerin des Saarlands. Allen Umfragen zufolge halten sie die Wähler für sympathischer und glaubwürdiger als ihre Herausforderin Anke Rehlinger, die erstmals an der Spitze der SPD in den Landtagswahlkampf zog. Eine Mehrheit der Saarländer wünschte sich die Fortsetzung der Großen Koalition, der gemeinhin gute Arbeit attestiert wird. Eigentlich eine klare Sache.

Aber die Euphorie um den Kanzlerkandidaten Martin Schulz, die habe eben niemand einschätzen können. Da sind sich die Wahlkämpfer von der Saar einig. Schließlich war die SPD, lange abgeschlagen, in den Umfragen der vergangenen Wochen bis zu 8 Prozentpunkte gestiegen. Plötzlich schien sogar ein rot-rotes Regierungsbündnis möglich. Die Saar-Linke um Oskar Lafontaine sprach betont freundlich vom Kanzlerkandidaten der SPD - und umgekehrt. Ein Machtwechsel in Saarbrücken hätte auch einen im September auf Bundesebene plötzlich realistisch erscheinen lassen.

57 Prozent wollten die Linke nicht in der Regierung

Es kam aber anders. Die SPD verlor sogar rund einen Prozentpunkt im Vergleich zur Landtagswahl 2012. SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger lächelt sich trotzdem tapfer durch den Wahlabend. In den dunklen Katakomben der eigens für die TV-Studios angemieteten Konzerthalle gibt sie ein Interview nach dem anderen. Sie ist auch bereit zu Selbstkritik: Die Wahlen im Saarland hätten gezeigt, dass "die Frage: 'Welche Rolle spielt Oskar Lafontaine?' durchaus eine wahlentscheidende sein kann". Auch das ist eine Zahl des Wahlabends: 57 Prozent der 800.000 Wahlberechtigten waren laut infratest dimap gegen eine Beteiligung der Linkspartei an der Landesregierung.

Für die Sozialdemokraten ist diese Zahl deprimierend. Rehlinger wirkte im Wahlkampf zwar nie so, als sei sie sonderlich erpicht darauf, mit dem selbstbewussten Lafontaine als Juniorpartner regieren zu müssen. Aber sie hätte es wohl versucht. Zu groß wären die Erwartungen aus Berlin und an der eigenen Basis gewesen, die mögliche Alternative zur Großen Koalition zu suchen.



Mit ihren rot-roten Machtaussichten gaben die Genossen dem politischen Gegner aber einen Trumpf in die Hand. Im Straßenwahlkampf habe sie zufriedene Saarländer erlebt, sagt Kramp-Karrenbauer: "Sie wollen keine Experimente." Auch die SPD hatte schon vor der Wahl befürchtet, dass ihr die plötzlich mögliche Option Rot-Rot mehr schaden als nutzen könne. Andererseits: Motiviert man die eigenen Anhänger damit, sich als Juniorpartner für die kommenden fünf Jahre zu bewerben?