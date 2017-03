Wer die Abschaffung des Saarlandes fordert, hat schnell viele Fans. Kleines Bundesland, fast schon in Frankreich, hochverschuldet und noch dazu weniger Einwohner als Köln. Trotzdem ein eigenes Parlament plus Regierungsapparat. Geldverschwendung!

Die Saarländer halten sich nicht lange mit solch einem Geraune auf. Sie nehmen ihre Rolle als Außenseiter der Bundesrepublik an: Nur zu gern bestätigen sie das Klischee, freundlich, aber auch ein bisschen seltsam zu sein. Die Schwenksaison (hochdeutsch: Grillen), um ein Beispiel zu nennen, beginnt im Saarland am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

Umso mehr amüsiert es die Saarländer, dass ihre eigentlich als abschaffungswürdig bezeichnete Landtagswahl an diesem Sonntag plötzlich Weltpolitik zu machen scheint. Das finnische Fernsehen filmt in St. Wendel, die amerikanische Nachrichtenagentur Bloomberg twittert vom St. Johanner Markt in Saarbrücken.



Eine Wurst für Heiko Maas

Das liegt, natürlich, an Martin Schulz. Wie ein Bienenschwarm wirbelt der Tross um den SPD-Kanzlerkandidaten am Freitag durch die beschauliche Saarbrücker Innenstadt. Kameraleute, Berater und Fans treten sich gegenseitig auf die Füße. Passanten beobachten die Aufregung ratlos: "War das ewe doh de Schulz? Isch hann jo gar nix gesiehn?"

Schulz hält an einer Wurstbude. Er spendiert Heiko Maas eine Currywurst, dem lange glücklosen SPD-Landeschef an der Saar, der hier zuletzt drei Landtagswahlen infolge verlor. Und Anke Rehlinger, bisher Vizeregierungschefin in einer großen Koalition, die nach ihrer ersten Spitzenkandidatur bei einer Landtagswahl gleich in die Staatskanzlei einziehen könnte.

Im Saarland wird erstmals in diesem Bundestagswahljahr der Schulz-Effekt gemessen. Seitdem Martin Schulz Kanzlerkandidat wurde, sind die Umfragewerte der lange darbenden SPD Saar um bis zu acht Prozentpunkte gestiegen. Plötzlich sind die Genossen mit rund 33 Prozent eine echte Konkurrenz zur beliebten CDU-Landeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer. 37 Prozent ergab eine letzte Umfrage für die CDU, der aber ein Koalitionspartner fehlt.



Dass der Kanzlerkandidat behauptet, ein "halber Saarländer" zu sein, passt da natürlich gut. Sein Vater kam in Spiesen-Elversberg zur Welt. Dass der Lebensmittelpunkt der Familie Schulz aber stets in Nordrhein-Westfalen lag, verrät sich schnell: Im Saarland, das monieren die Passanten, isst man "Roschdworschd", keine Currywurst. Egal, Schulz kommt trotzdem gut an in Saarbrücken. Und die SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger freut sich über den kräftigen "Rückenwind aus Berlin". Die neue Stärke der Genossen könnte zu einer Mehrheit für SPD und Linke am heutigen Wahlabend führen.

Die vielen kleinen Leute an der Saar

"Wir wollen eine rot-rote Regierung", sagt Oskar Lafontaine. "De Oskar", wie sie im Saarland sagen, meint es ernst. 73 Jahre alt ist er inzwischen und blickt auf eine ordentliche Karriere zurück: Mit 33 Jahren Oberbürgermeister von Saarbrücken, nur wenige Jahre später, 1985, SPD-Ministerpräsident des Saarlandes, das 13 Jahre lang. SPD-Chef in Berlin, Bundesfinanzminister, im März 1999, vor genau 18 Jahren, das Zerwürfnis mit Gerhard Schröder, die Gründung der Linkspartei, Chef der Linkspartei, nach einer Krebserkrankung Rückkehr an die Saar, Fraktionschef im Landesparlament.

Die saarländische Linke hat ihn angefleht, noch einmal Spitzenkandidat zu werden. Niemand mobilisiert bei den kleinen Leuten, von denen es an der Saar viele gibt, so wie Lafontaine. Er habe sich immer für sie eingesetzt, sagen Linke-Anhänger. Er sei der einzige Politiker, der nicht lüge, sondern Wort halte. Und jetzt will Lafontaine es noch mal wissen. Er will regieren.



Können SPD und Linke wieder miteinander?

Die Linkspartei, derzeit dank des Schulz-Effekts bei – für saarländische Verhältnisse – eher schwachen zwölf Prozent, soll den Koalitionspartner der SPD stellen. Nur so, ruft Lafontaine seinen Anhängern zu, könne es an der Saar wieder sozial gerecht werden.

Inhaltlich trennt SPD und Linke im Land wenig. Beide können wegen der Schuldenbremse keine großen Wohltaten versprechen, wollen aber das wenige Geld anders verteilen. Die große Frage wird sein, ob es persönlich funktioniert, nach all den Verletzungen der Vergangenheit.



Rehlinger und Lafontaine loben ihr Verhältnis als "unverkrampft". Die SPD-Politikerin sagt, sie engagierte sich erst in der Partei, als der Bruch mit Lafontaine schon geschehen war. Lafontaine beteuert, er könne sich unterordnen. Nicht alle glauben das. Der Politiker will im Falle eines Wahlsiegs nicht ins Kabinett, sondern Fraktionschef bleiben.