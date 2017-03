Angela Merkel hat schon schlechtere Wochenanfänge erlebt. In den vergangenen Jahren stand die Kanzlerin montags nach einer Landtagswahl oft in der Berliner CDU-Parteizentrale und rang um anerkennende Worte für einen Wahlverlierer.

Diesmal ist es anders. Denn nun hat sie mit Annegret Kramp-Karrenbauer eine strahlende Siegerin neben sich. 40,7 Prozent hat die alte und wohl auch neue Ministerpräsidentin im Saarland geholt und die Bildung einer rot-roten Koalition verhindert. Niemand in der CDU hatte angesichts des Schulz-Hypes in der SPD auf ein solches Ergebnis zu hoffen gewagt. Entsprechend groß ist die Erleichterung.



Vor dem gemeinsamen Presseauftritt der beiden Frauen hatten Präsidium und Vorstand getagt. Dort herrschte Feierstimmung. Dass die CDU endlich die SPD angreifen, schneller in den Wahlkampfmodus schalten sollte, forderte diesmal – anders als bei den vergangenen Sitzungen – keiner mehr.

Von einem "tollen Schub", sprach dagegen der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) schon vor Beginn der Sitzung. Nun habe die Entzauberung des Martin Schulz begonnen, hofft er. "Erst hieß es, Herr Schulz könne übers Wasser gehen. Dann fiel er in die Saar", spottete auch Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU).



Von so viel Häme ist die Kanzlerin selbstverständlich meilenweit entfernt. "Ein schöner, ermutigender Tag" sei das, sagt sie. Doch wenn es um ihre Gefühle geht, bleibt sie wie immer sparsam. "An einem Tag wie gestern muss man wenig traurig sein", ist das äußerste, was sie sich erlaubt. Und was den sogenannten Schulz-Effekt angeht, teilt Merkel lediglich mit: "Mit irgendwelchen Effekten beschäftige ich mich nicht permanent."

40 statt 34 Prozent

Kramp-Karrenbauer gönnt sich da ein bisschen mehr Triumphgefühl. Im Saarland habe die CDU vor Schulz etwa zehn Prozentpunkte vor der SPD gelegen, sagt sie. Das sei mit Schulz nicht anders, nur dass die CDU jetzt eben über 40 statt 34 Prozent bei der Wahl erreicht habe. Wenn das die Auswirkungen des Schulz-Effekts seien, könne sie damit sehr gut leben. Da nickt Merkel immerhin mal zustimmend.

Die entscheidende Frage an diesem Tag ist aber, was die CDU denn nun von dem Sieg an der Saar lernen kann. Gibt es ein Erfolgsrezept, das sich auf den Bund übertragen lässt?



Einig sind sich in der Partei alle, dass die Wahl ein klares Votum gegen eine Regierungsbeteiligung der Linke gewesen sei. "Das ist auch ein Signal in den Bund hinein", sagt Kramp-Karrenbauer. Ob die CDU diesen Effekt nutzen kann, wird aber vor allem davon abhängen, ob die SPD sich auch weiterhin eine Koalition mit den Linken offenhalten wird. Eine Rote-Socken-Kampagne will Merkel nicht führen. "Wir werden nicht in die 90er Jahre zurückfallen", sagt sie. Damals warnte die Union mit einer polemischen Plakataktion vor einer rot-roten Zusammenarbeit.

Keine Koalitionsaussage

Zwar lobt Merkel Kramp-Karrenbauer dafür, dass sie sich im Wahlkampf klar zu einer Fortsetzung der großen Koalition und ihrer Arbeit bekannt habe, doch nachtun will sie ihr das nicht. Ausdrücklich verweigert die Kanzlerin eine Antwort auf die Frage, ob auch sie die große Koalition nach der Wahl weiterführen wolle.

Es zahle sich aus, wenn man im Wahlkampf auch zu schwierigen Entscheidungen stehe – das ist eine weitere Schlussfolgerung, die sowohl Kramp-Karrenbauer als auch Merkel aus der Saarland-Wahl ziehen. Aus Merkels Mund klingt das wie eine Ermahnung an die eigene Partei. Schließlich hatten nicht wenige Wahlkämpfer in der Vergangenheit – anders als Kramp-Karrenbauer - versucht, sich insbesondere von Merkels Flüchtlingspolitik zu distanzieren.