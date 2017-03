Deutschland und die Türkei wollen trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten im Gespräch bleiben. Es gebe dazu keine Alternative, sagte Außenminister Sigmar Gabriel nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu in Berlin. "Wir waren uns einig, dass keine der beiden Seiten ein Interesse daran hat, die deutsch-türkischen Beziehungen weiterhin zu schädigen", so Gabriel. Man strebe einen "sachlichen und respektvollen Umgang" miteinander an. Es gehe nun darum, "Schritt für Schritt" zu einem freundschaftlichen Verhältnis zurückzukehren.



Gabriel und Çavuşoğlu hatten sich in einem Berliner Hotel zum Frühstück getroffen. Das 45-minütige Gespräch sei "gut und freundlich im Umgang", aber "hart und kontrovers in der Sache" gewesen, sagte der deutsche Außenminister, der im Anschluss alleine vor die Kameras trat. Eine gemeinsame Pressekonferenz gab es nicht, auch wurden zunächst keine Lösungsansätze zu den Streitthemen zwischen Deutschland und der Türkei bekannt.

Es war der erste persönliche Kontakt von Vertretern beider Regierungen seit der umstrittenen Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel Anfang vergangener Woche in Istanbul und dem Streit der teilweise untersagten Wahlkampfauftritte türkischer Regierungspolitiker in Deutschland.

"Nazi-Vergleiche verbieten sich"

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und auch Çavuşoğlu hatten die Absagen mehrfach als "Nazi-Methoden" bezeichnet. Bei einem Auftritt in Hamburg hatte Çavuşoğlu am Dienstagabend die Stimmung noch einmal angeheizt: Deutschland verfolge eine "systematische Gegnerschaft zur Türkei", sagte Çavuşoğlu . Türken würden in Deutschland "systematisch unterdrückt".

Gabriel wies diese Wortwahl nach eigenen Angaben in dem Gespräch mit Çavuşoğlu zurück. Er habe "deutlich gemacht, dass sich Nazi-Vergleiche verbieten", sagte Gabriel. Es gebe Grenzen, die man nicht überschreiten dürfe. "Dies ist das freieste Land, das auf deutschem Boden jemals existiert hat, wir sind eines der freiesten demokratischen Länder der Welt", sagte Gabriel. Er habe im Gespräch mit seinem türkischen Amtskollegen außerdem klar gemacht, dass eine unbefristete Untersuchungshaft für Deniz Yücel falsch sei. Deutschland wolle konsularischen Zugang zu dem deutsch-türkischen Journalisten haben. Das habe Erdoğan Merkel zugesagt, sagte Gabriel.

Deutschtürken als Brückenbauer

In seinem Statement warb der deutsche Außenminister bewusst um die in Deutschland lebenden Türken. "Die Türken in Deutschland sind zu wichtigen Brückenbauern geworden zwischen Deutschland und der Türkei", sagte Gabriel. Sie hätten das Land kulturell bereichert, aber auch "einen unglaublichen Anteil am Aufbau des Wohlstandes in unserem Land." Deutschland habe "großen Respekt vor ihrer Hilfe und Aufbauleistung", sagte Gabriel über die rund 1,4 Millionen in Deutschland lebenden Menschen mit türkischem Pass: " Wir wollen zeigen, das ist Euer Heimatland." Die Türken in Deutschland sollten wissen, "dass wir sie gerne hier haben". Die Bundesregierung wolle alles dafür tun, dass sich Türken und Deutsche im Land nicht auseinanderlebten: "Wir dürfen es in Deutschland nicht zulassen, dass politische Auseinandersetzungen aus der Türkei nach Deutschland importiert werden ."

Am 16. April wird in der Türkei in einem Referendum über das geplante Präsidialsystem abgestimmt, das die Macht Erdoğans weiter stärken würde. Auch viele in Deutschland lebende Türken sind zur Wahl aufgerufen, weswegen die türkische Regierung auch Wahlkampf in Deutschland macht.



Çavuşoğlu will am Mittwoch die internationale Tourismusmesse ITB in Berlin besuchen. Die Türkei ist ein bei Deutschen besonders beliebtes Reiseziel.