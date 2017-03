Justizminister Heiko Maas hat sich am Donnerstagabend in einem Brief an seinen türkischen Amtskollegen Bekir Bozdağ gewandt. Maas kritisiert darin unter anderem den Fall des inhaftierten Welt-Journalisten Deniz Yücel. "Den Umgang mit Herrn Yücel halte ich für unverhältnismäßig, zumal er sich der türkischen Justiz für Ermittlungen freiwillig zur Verfügung gestellt hatte", schreibt Maas. Laut dem Spiegel, dem das Schreiben vorliegt, warnt er vor einem "Abbau des Rechtsstaats".



Vorausgegangen war ein Streit um einen geplanten Auftritt von Bozdağ in Gaggenau. Die Kleinstadt in Baden-Württemberg hatte den Auftritt des türkischen Ministers abgesagt, offiziell aus Platz- und Sicherheitsbedenken. Bozdağ sagte daraufhin seine gesamte Deutschlandreise ab, unter anderem auch ein geplantes Treffen mit Justizminister Heiko Maas.

Maas zeigte sich in dem Schreiben an seinen Amtskollegen enttäuscht davon, dass es nun doch nicht zu einem Gespräch der beiden Minister gekommen sei. Deutschland habe großes Interesse an einem Dialog mit der Türkei. Er sei in "großer Sorge um die deutsch-türkische Freundschaft", schreibt Maas. Er appellierte an die Türkei, den Umgang mit Grundrechten zu überdenken. "Wenn sich die Türkei nicht an die europäischen Grundwerte hält, wird eine Annäherung an die Europäische Union immer schwieriger bis unmöglich."