Ausländische Regierungspolitiker haben zumindest in amtlicher Funktion kein Einreise- und Rederecht in Deutschland. Entscheiden muss darüber die Bundesregierung, stellte das Bundesverfassungsgericht klar. Wie die Richter entschieden, können Privatpersonen hingegen kein Redeverbot für ausländische Politiker einklagen. Es wies damit eine Verfassungsbeschwerde gegen den Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten Binali Yıldırım in Oberhausen als unzulässig ab (Az: 2 BvR 483/17). Die türkische Regierung will in Deutschland für die umstrittene Verfassungsreform werben, da viele hier lebende Menschen mit türkischen Wurzeln dabei ebenfalls wahlberechtigt sind.



An der deutschen Praxis, türkischen Politikern Reden zu gestatten, wird sich jedoch wohl vorerst nichts ändern. Eine Sprecherin der Bundesregierung betonte die Bedeutung der Meinungsfreiheit. "Was wir von anderen fordern, sollten wir auch selber leben", sagte sie. Ein Sprecher des Außenministeriums sagte, auch das Auswärtige Amt halte Einreiseverbote nicht für sinnvoll. Insgesamt seien bislang 30 Auftritte türkischer Politiker angekündigt worden, davon zwei von Ministern.

Das Bundesverfassungsgericht stellte nun klar, dass Deutschland "Staatsoberhäuptern und Mitgliedern ausländischer Regierungen" schon die Einreise nicht erlauben muss. Weder aus dem Grundgesetz noch aus dem Völkerrecht lasse sich ein genereller Einreiseanspruch ableiten. In ihrer Zuständigkeit für auswärtige Angelegenheiten müsse die Bundesregierung dem zustimmen.



Zudem betonten die Karlsruher Richter, dass sich ausländische Politiker in Deutschland nur privat auf Grundrechte wie die Meinungsfreiheit stützen können. "Soweit ausländische Staatsoberhäupter oder Mitglieder ausländischer Regierungen in amtlicher Eigenschaft und unter Inanspruchnahme ihrer Amtsautorität in Deutschland auftreten, können sie sich nicht auf Grundrechte berufen", heißt es in dem Beschluss. Denn dann gehe es nicht mehr um die Entscheidung gegenüber einem ausländischen Bürger, sondern um "eine Entscheidung im Bereich der Außenpolitik".

EU-Experten warnen vor autoritärem System

In den vergangenen Wochen hatten mehrere Kommunen bereits Auftritte türkischer Politiker unter anderem aus Sicherheitsgründen untersagt. Dagegen hatte die Türkei mit scharfen Worten protestiert. Unter anderem war von "Nazi-Methoden" die Rede. Diesen Vergleich hatte sich die Bundesregierung verbeten.



Experten des Europarates warnen unterdessen vor dem geplanten Referendum über eine Verfassungsreform in der Türkei vor einem Einmannregime. Die Reformvorschläge entsprächen nicht dem Modell eines demokratischen Präsidialsystems, das auf Gewaltenteilung basiere, heißt es in einer Stellungnahme der sogenannten Venedig-Kommission. Stattdessen bestehe die Gefahr eines autoritären Staatssystems.

Türkei - Çavuşoğlu verbittet sich deutsche Einmischung in Referendum Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat bei einem Treffen mit Sigmar Gabriel gesagt, dass Deutschland eine Positionierung zum Verfassungsreferendum unterlassen solle. © Foto: dpa/Roland Weihrauch

Das Gremium, das die Mitgliedsländer des Europarats in verfassungsrechtlichen Fragen berät, hat einiges zu kritisieren: Die Reformvorschläge räumten dem türkischen Präsidenten zu viele und unkontrollierte Machtbefugnisse ein. Ihm zu erlauben, weiter seine Partei anzuführen, gäbe ihm unangemessene Einflussmöglichkeiten auf die Gesetzgebung.

Der Venedig-Kommission missfällt daneben das gesamte Verfahren, mit dem Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan die Stärkung seiner Machtposition vorantreibt. Im Parlament seien die Vorschläge beschlossen worden, obwohl einige Vertreter der zweitgrößten Oppositionspartei im Gefängnis gesessen hätten. Außerdem sei keine geheime Abstimmung gewährleistet gewesen. Für das geplante Referendum fehlten unter dem Ausnahmezustand, der nach dem Putschversuch verhängt wurde, die demokratischen Bedingungen.