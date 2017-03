Einen Tag nach der Landtagswahl im Saarland haben CDU und SPD einstimmig beschlossen, über die Fortsetzung ihrer seit 2012 bestehenden Koalition zu verhandeln. "Wir wollen dafür sorgen, dass es eine Handlungsfähigkeit der Regierung sehr schnell wieder gibt", sagte SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger. Es wird erwartet, dass die Gespräche noch in dieser Woche beginnen.



Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), deren Partei die stärkste Kraft wurde, bot dem SPD-Landesvorsitzenden Heiko Maas nach CDU-Angaben Verhandlungen über die Bildung einer gemeinsamen Landesregierung an. In ihrem offiziellen Schreiben an Maas habe sich Kramp-Karrenbauer auf einen entsprechenden Beschluss der Parteigremien bezogen. Zuvor hatte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Großen Koalition im Saarland geraten.



Die Saarländer hätten die Wahl gehabt zwischen "einer Politik der Mitte" oder einer "Linksregierung, einem rot-roten oder einem rot-rot-grünen Experiment", sagte Kramp-Karrenbauer bei einem gemeinsamen Auftritt mit Merkel in Berlin. Die CDU habe deutlich gemacht, dass sie die Große Koalition "ohne Wenn und Aber" fortsetzen wolle. Dies habe eine "deutliche Zustimmung" gefunden.

Auch SPD-Spitzenkandidatin Rehlinger räumte ein, dass sich die Saarländer eine Fortsetzung der großen Koalition offensichtlich "am dringlichsten gewünscht" hätten. In Koalitionsverhandlungen werde die SPD dafür sorgen, dass es im Saarland weiter "gerecht und fair" zugehe, sagte sie in Berlin.

Rot-schwarz praktisch einzige Möglichkeit

Im Saarland ist eine Koalition aus CDU und SPD praktisch die einzige Möglichkeit. Einem Bündnis aus SPD und Linken, über das vor der Wahl spekuliert wurde, fehlen im Landtag zwei von 26 benötigten Sitzen. Eine Große Koalition würde es auf 41 der insgesamt 51 Sitze bringen.



Im künftigen Vierparteienparlament ist neben CDU, SPD und Linkspartei nur noch die AfD vertreten. Grüne und FDP scheiterten an der Fünf-Prozent-Hürde. Die CDU hatte unerwartet deutlich zugelegt; laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis gewann sie fünfeinhalb Prozentpunkte hinzu und landete mit 40,7 Prozent weit vor der SPD mit 29,6 Prozent. Die Linkspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine kam auf 12,9 Prozent, die AfD auf 6,2 Prozent.