An diesem Montag wird die SPD konkret: In Berlin stellt Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) die arbeitsmarktpolitischen Ideen vor, mit denen die Sozialdemokraten in den Wahlkampf ziehen wollen. Dabei geht es vor allem um die Konkretisierung der Ankündigung von Spitzenkandidat Martin Schulz, das Arbeitslosengeld I künftig länger zu zahlen. Das soll allerdings nur möglich sein, wenn sich die Arbeitslosen auch qualifizieren. So versucht die SPD den Vorwurf zu kontern, ihr Programm sei rückwärtsgewandt. Die Union bringt sie damit in die Defensive.



Dort befinden sich die Grünen bereits seit Längerem. Deren Umfragewerte sind ausgerechnet zum Beginn des Wahljahres so schlecht wie lange nicht mehr. Am Freitag stellen sie ihr Wahlprogramm vor. Ob sie damit wieder in die Offensive kommen?

Die Staats- und Regierungschefs der EU treffen sich Ende der Woche zum EU-Gipfel. Dort geht es unter anderem um eine interessante Personalie. Wird EU-Ratspräsident Donald Tusk für eine zweite Amtszeit wiedergewählt? Die meisten Länder sind dafür, Widerstand kommt ausgerechnet aus seinem Heimatland Polen.

