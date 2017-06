Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich über die verbalen Angriffe des SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz am Wochenende nach eigenem Bekunden nicht lange geärgert. "Schwamm drüber", sagte sie bei einer Veranstaltung des Frauenmagazins Brigitte. "Eigentlich habe ich Martin Schulz immer anders erlebt."

Schulz hatte der Kanzlerin beim SPD-Parteitag vorgeworfen, mit ihrer Politik betreibe sie einen Angriff auf die Demokratie. Merkel sagte, die CDU werde nächste Woche ihr Wahlprogramm vorstellen; sie wisse nicht, ob eine Woche den großen Unterschied mache.



Ihrem SPD-Herausforderer Schulz attestierte sie Eloquenz und Überzeugung für Europa. Schulz könne "gestochen scharf sprechen" und sei "unerschütterlich in seinem Glauben an Europa" sei. Merkel sagte außerdem, sie finde es interessant, dass es in Deutschland nun einen politischen Wettbewerb zweier Spitzenkandidaten gebe, die beide sehr stark für Europa einträten. Sie sagte, dass es den Wahlkampf "sehr positiv gegenüber Europa" stimmen könne.

Vor zwei Wochen war Schulz zu Gast in der Veranstaltungsreihe der Brigitte. Damals hatte er gesagt, dass er an Merkel schätze, wie gut sie "Nerven behalten" könne, etwa, wenn Umfragen nach unten gingen.

Die Kanzlerin verteidigte während des Gesprächs ihre Art, Entscheidung zu treffen: Bis sie zu einer komme, dauere es manchmal sehr lange. "Aber wenn sie getroffen sind, hadere ich selten damit." Sie könne sich nicht an eine Entscheidung erinnern, die sie in jüngster Zeit bereut hätte.

Merkels mutigste Entscheidung?

Ihre mutigste Entscheidung, so die Kanzlerin, sei der Ausstieg aus der Kernenergie gewesen. Sie habe das "Drama in Fukushima" gesehen. "Da war etwas passiert, was ich nicht für möglich gehalten habe", sagte Merkel. Anschließend habe es bei ihr eine "totale Neuausrichtung" gegeben. Voraussetzung für sie, Politik zu machen, sei es, morgens aufzustehen und immer noch neugierig zu sein.

In puncto Gleichberechtigung befindet sich die Gesellschaft derzeit nach Ansicht Merkels "in den Mühen der Ebene". Für sie sei ein gutes Stück geschafft, "wenn Väter bei ihrem Arbeitgeber unter Druck geraten, wenn sie keine Elternzeit nehmen". Da müsse auch bei der Erziehung von Jungen noch sehr viel geschehen. Nach wie vor gebe es für Frauen karrieretechnisch auch noch die "gläserne Decke". Die großen Kämpfe für Gleichberechtigung, bei denen Frauen sehr viel Verachtung entgegengeschlagen sei, seien aber vorbei.



Gefragt nach der sogenannten Ehe für alle, bedauerte Merkel die plakative Diskussion. Sie deutete die Möglichkeit an, die Frage zu einer Gewissensentscheidung im Bundestag machen zu können.