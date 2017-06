Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Vorgehen des Koalitionspartners SPD im Streit um die Ehe für alle kritisiert. "Mir ist es fremd, wie eine solche Entscheidung genau in dem Moment, als sich die realistische Aussicht auf ein fraktionsübergreifendes Vorgehen ergab, in eine parteipolitische Auseinandersetzung gezogen wurde", sagte Merkel der Wirtschaftswoche. "Das ist traurig und es ist vor allem auch völlig unnötig."

Die CDU-Vorsitzende bekräftigte erneut, dass jeder Abgeordnete seinem Gewissen folgen können soll. "Ich wünsche mir, dass wir das gerade auch in Zukunft in großem Respekt voreinander und vor den unterschiedlichen Sichtweisen tun", sagte Merkel. Dabei zeigte Merkel Verständnis für all diejenigen, die für ihre Haltung zur Ehe für alle kritisiert werden. "Wir sprechen nicht über eine gesetzliche Fußnote, sondern über Artikel 6 unseres Grundgesetzes." Dort heißt es: "Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung."

Es gehe um eine Entscheidung, "die die tiefsten Überzeugungen von Menschen und die Ehe, einen Grundpfeiler unserer Gesellschaft, berührt", sagte Merkel. Sie selbst leite "seit vielen Jahren die Überzeugung, dass in gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften die gleichen Werte wie in der Ehe von Mann und Frau gelebt werden: Liebe, Fürsorge und Verantwortung füreinander und für ihre Kinder."

Am Montag war Merkel überraschend vom klaren Nein der CDU zur völligen Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehe abgerückt. Die SPD will das Thema an diesem Freitag mit den Stimmen der Opposition von Linken und Grünen im Bundestag abstimmen lassen. Die Unionsfraktion hat für die Abgeordneten den Fraktionszwang aufgehoben. Ihnen steht frei, wie sie abstimmen.