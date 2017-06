Endlich wird eine Lücke im Völkerrecht geschlossen. Chemie- und Biowaffen sind international geächtet, doch Atomwaffen sind erlaubt – noch. Mehr als 130 Staaten wollen nun die verheerendsten aller Massenvernichtungswaffen verbieten und treffen sich ab Donnerstag bei den Vereinten Nationen in New York zu Verhandlungen. Im Juli könnte ein Vertrag stehen.

Eine umfassende Ächtung von Atomwaffen ist längst überfällig. Es wäre ein bedeutender Schritt für die globale nukleare Abrüstung. Doch der Stuhl des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel im Verhandlungssaal wird wohl leer bleiben. Die Bundesregierung boykottiert diese Gespräche.

Sie widerspricht damit nicht nur den eigenen abrüstungspolitischen Bemühungen der letzten Jahre. Sie ignoriert auch die Haltung in der Bevölkerung: Drei von vier Deutschen wollen, dass sich die Bundesrepublik an den Gesprächen beteiligt. Wie eine aktuelle Umfrage von YouGov ergeben hat, sind unter den Unionswählern 77 Prozent dafür, unter den SPD-Wählern sogar 83 Prozent. Bei Linken, Grünen und Liberalen sind die Werte noch höher.



Eine Ergänzung zum Nichtverbreitungsvertrag

Das Fernbleiben der Regierung verletzt auch den Nichtverbreitungsvertrag, den Deutschland unterschrieben hat. Der Artikel 6 besagt: "Jede Vertragspartei verpflichtet sich, in redlicher Absicht Verhandlungen zu führen über wirksame Maßnahmen zur Beendigung des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und zur nuklearen Abrüstung sowie über einen Vertrag zur allgemeinen und vollständigen Abrüstung unter strenger und wirksamer internationaler Kontrolle."

Statt durch die Teilnahme an den Verbotsverhandlungen dieser Verpflichtung nachzukommen, setzt das Außenministerium auf eine "Schritt für Schritt"-Politik. Dieser Ansatz ist nicht falsch. Aber er reicht nicht aus. Und er hat in den letzten Jahren keine Wirkung gezeigt. Es wird nicht abgerüstet, im Gegenteil: Weltweit werden die Atomwaffenarsenale modernisiert. Die US-Regierung will dafür in den kommenden Jahren schätzungsweise rund 1.000 Milliarden Dollar ausgeben, Russland plant ebenfalls massive Investitionen in die Massenvernichtungswaffen.

Anne Balzer 26, engagiert sich in der deutschen Sektion der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN).

Doch auch die anderen Argumente der Bundesregierung für den Verhandlungsboykott ziehen nicht. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass ein Vertrag nur unter Beteiligung der Nuklearwaffenstaaten verbindlich und wirksam werde. Folgten alle Staaten dieser Einstellung, gäbe es wahrscheinlich noch heute keine Konvention zur Ächtung von Landminen und Streumunition. Stets ging die Initiative von einer kleinen Zahl von Staaten aus.

Die Bundesregierung argumentiert außerdem, das angestrebte Abkommen könne dem bestehenden Nichtverbreitungsvertrag schaden. Diese Behauptung war schon immer spekulativ, ist aber spätestens seit der Veröffentlichung des Verbotsentwurf vor wenigen Wochen nicht mehr haltbar. Darin heißt es ausdrücklich: "Dieser Vertrag hat keinen Einfluss auf Rechte und Verpflichtungen, die aus dem Nichtverbreitungsvertrag erwachsen." Das System zur nuklearen Kontrolle wird sogar ausdrücklich bestätigt. Ein Verbotsvertrag wäre also keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung.

Durch den nun bekannten Vertragsentwurf öffnet sich der Bundesregierung ein Handlungsfenster. Entgegen der alten Befürchtungen entsteht gerade ein praktikables Vertragswerk. Die Chance, die künftige globale Atomwaffenpolitik mitzugestalten, wurde bei der ersten Verhandlungsrunde im März bereits vertan. Nun wäre eine Kurskorrektur gesichtswahrend möglich. Momentan sieht es jedoch nicht so aus, als würde diese Chance erkannt.