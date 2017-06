Vor einem Jahr hatten sich die Briten im Juni 2016 in einer Volksabstimmung knapp für den Brexit entschieden. Am heutigen Montag starten in Brüssel offiziell die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zum März 2019. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hält eine erneute politische Wendung Großbritanniens in Richtung EU für möglich. "Nach und nach spricht sich ja jetzt herum, dass die Briten einen hohen Preis bezahlen für den Austritt", sagte Gabriel den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland.



Die breite Mehrheit der jüngeren Briten sei proeuropäisch und wolle keinen Brexit. Das habe kürzlich die Unterhauswahl gezeigt, sagte Gabriel. "Aus dieser Bewegung könnte irgendwann auch eine neue Mehrheit bei Wahlen und Abstimmungen werden."

Im britischen Kabinett gibt es für den Brexit mit David Davis einen extra dafür bestimmten Minister. Kernfragen der Verhandlungen sind etwa der künftige Status von EU-Ausländern in Großbritannien und der Briten in den anderen Mitgliedsstaaten. Außerdem geht es um die Frage, wie eng die britische Wirtschaft an den EU-Wirtschaftsraum gebunden bleibt. Dir Briten hatten sich im Juni 2016 in einer Volksabstimmung knapp für einen Austritt entschieden. Nach mehr als 40 Jahren Mitgliedschaft ist das Ziel unter anderem, die eigene Politik stärker selbst zu bestimmen und die Zuwanderung von EU-Bürgern nach Großbritannien zu begrenzen. Premierministerin Theresa May will ihr Land deshalb aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion herausführen.

Die EU hat für die Verhandlungen eine Abfolge vorgegeben, die Großbritannien inzwischen offenbar akzeptiert. Zunächst soll über drei wichtige Themen gesprochen werden:



Die Rechte der rund 3,2 Millionen EU-Bürger in Großbritannien und der rund eine Million Briten in den bleibenden 27 EU-Ländern.



Die Abschlussrechnung für die britische EU-Mitgliedschaft.



Die weitere Durchlässigkeit der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland.

Erst wenn in diesen drei Fragen "ausreichende Fortschritte" erzielt sind, will die EU über das von der britischen Regierung gewünschte Freihandelsabkommen sprechen.

Noch unklar ist, wodurch die Zollunion ersetzt werden könnte, um den reibungslosen Grenzverkehr zwischen der Republik Irland und der britischen Region Nordirland nicht zu gefährden. Es ist bereits von Übergangsfristen die Rede.



Leitlinien der EU für Brexit Stand Juni 2017 Kernziele Oberstes Ziel ist Rechtssicherheit für die fünf Millionen EU-Bürger in Großbritannien und britischen Bürger in der EU. Die EU-Kommission hat bereits ein Bündel von Forderungen aufgestellt, das auf einen lebenslangen, sicheren Rechtsstatus von derzeitigen fest in Großbritannien lebenden EU-Bürgern zielt. Offen ist unter anderem aber, ob es einen Stichtag geben soll – oder ob dieses sichere Aufenthaltsrecht auch für EU-Bürger gelten soll, die bis zum britischen EU-Austritt nach Großbritannien ziehen. Die Leitlinien schließen aus, dass Großbritannien weiter Zugang zum EU-Binnenmarkt nur in bestimmten Wirtschaftsbereichen bekommt. Die Staats- und Regierungschefs begrüßen, dass London erklärt hat, dass die vier EU-Grundfreiheiten für Personen, Güter, Dienstleistungen und Kapital "unteilbar" sind und es "kein Rosinenpicken" geben dürfe. Als Nichtmitglied könne Großbritannien nicht dieselben Rechte haben wie als Mitglied. In den Leitlinien wird die Einheit der EU betont: Deshalb darf nur die EU-Kommission und keine einzelnen Mitgliedsstaaten die Verhandlungen mit der britischen Regierung führen. Für die Zeit nach dem Austritt wünscht sich die Rest-EU aus 27 Mitgliedstaaten das Vereinigte Königreich weiter "als engen Partner". Zeitplan Das Schicksal der 3,2 Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien leben, soll EU-Kreisen zufolge möglichst bis Ende 2017 geklärt werden. Zieldatum einer Einigung über die Austrittsmodalitäten ist vor dem 29. März 2019. Denn Großbritannien scheidet genau zwei Jahre nach Einreichen des Austrittsantrags aus der EU aus – es sei denn, es gäbe eine einstimmige Entscheidung der EU-27, diese Frist zu verlängern. Die EU ist sich darüber im Klaren, dass die Verhandlungen zu komplex sind, um sie gänzlich bis Ende März 2019 abzuschließen. "Übergangsvereinbarungen" seien deshalb möglich. Sie müssen aber "klar definiert" und "zeitlich begrenzt" sein. Die finanzielle Umsetzung In den Leitlinien wird die Notwendigkeit betont, dass man mit Großbritannien zu einem Abkommen über Finanzfragen kommen muss. Das Abkommen soll alle finanziellen Verpflichtungen regeln, die die EU und Großbritannien miteinander eingegangen sind. Dies betrifft auch Zahlungen, die Großbritannien im Rahmen der bis 2020 reichenden EU-Finanzperiode zugesagt hat. Teilweise kann die Auszahlung dieser Gelder erst einige Jahren nach dem britischen EU-Austritt 2019 anfallen. Großbritannien wiederum hat Anrecht auf Geld aus EU-Förderprogrammen. Da das Land aber bisher der zweitgrößte EU-Nettozahler ist, wird es sehr viel mehr zahlen müssen, als es erhält. Schätzungen reichen bis zu 60 Milliarden Euro, auch wenn EU-Kommissionspräsident Juncker am Samstag betonte, dass es keine konkreten Forderungen gebe. Die territoriale Einheit Großbritanniens In den Leitlinien wird festgelegt, dass eine neue "harte" Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland verhindert werden soll. Deshalb wird darauf hingewiesen, dass die EU das Friedensabkommen von 1998 "in allen Teilen" unterstützt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es auch ein Referendum in Nordirland über eine Vereinigung mit Irland geben könnte. Dem müssten Großbritannien und Irland zustimmen. Es seien "flexible und einfallsreiche Lösungen" nötig. Die EU würde Nordirland dann als Teil der EU anerkennen – so wie dies auch im Falle der deutschen Wiedervereinigung für Ostdeutschland der Fall war. Außerdem soll in weniger als zwei Jahren Schottland erneut über seine Unabhängigkeit abstimmen. Allerdings muss die britische Regierung das Referendum noch billigen. Die Halbinsel Gibraltar im Süden Spaniens gehört seit 1713 zu Großbritannien. Sie wird regelmäßig von Madrid zurückgefordert. In den Leitlinien heißt es, "kein Abkommen" zwischen der EU und Großbritannien könne für Gibraltar gelten, solange es dazu keine Verständigung zwischen Madrid und London gebe.

In der höchst umstrittenen Frage, wie viel Geld Großbritannien der EU noch schuldet, scheint es etwas Bewegung zu geben. Das Handelsblatt meldet, die EU-Kommission habe eine Summe von brutto 99,6 Milliarden Euro errechnet. Nach Abzug der Großbritannien zustehenden Rückflüsse verbleibe ein Nettobetrag von weniger als 70 Milliarden Euro, zitiert die Zeitung EU-Diplomaten.

Spekulationen über eine Neuausrichtung der Brexit-Politik erteilte die britische Regierung zu Verhandlungsbeginn eine Absage. Es gebe keinen Weg zurück, sagte Minister Davis am Wochenende.

Unter europäischen Verantwortlichen besteht noch Hoffnung auf eine Wende. Vorwürfe richtete Deutschlands Außenminister Gabriel zugleich gegen die regierenden britischen Konservativen, die "mit den Gefühlen ihrer Bürger gespielt" hätten. Verantwortliche hätten sich "kurzfristige machtpolitische Vorteile" versprochen, indem sie die EU "zum Sündenbock für Probleme in ihrem Land" gemacht hätten. Er habe noch nie eine so verantwortungslose Politik erlebt.



CDU-Europaexperte Elmar Brok bekräftigte den Willen der europäischen Konservativen, mit der britischen Regierung zu einer tragfähigen Übereinkunft zu kommen. "Wir wollen den Schaden so gering wie möglich halten", sagte der Brexit-Koordinator der EVP-Fraktion im Europaparlament im Deutschlandfunk.



Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth, sagte im rbb-Inforadio, die Briten könnten sich jederzeit umentscheiden. "Die Türen der EU stehen Großbritannien nach wie vor offen." Er habe bisher aber noch kein derartiges Signal vernommen. Abstrafen wolle man Großbritannien nicht, man sei schließlich an

engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen interessiert.



Mehrere EU-Außenminister drängten zur Eile. "Die Zeit läuft davon". sagte der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn. Man müsse den Termin März 2019 im Blick haben. Österreichs Außenminister Sebastian Kurz sagte, "Man darf diesen Zustand, der im Moment herrscht, nicht ewig in die Länge ziehen". Er werde sich für eine Lösung einsetzen, die es weniger attraktiv mache, außerhalb der EU zu sein als innerhalb.