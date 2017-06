Der Abzug der Bundeswehrmission aus dem türkischen Incirlik nach Jordanien ist nun auch vom Bundestag bekräftigt worden. "Der Deutsche Bundestag erwartet, dass die Verlegung zügig umgesetzt wird und dabei negative Auswirkungen auf die Anti-IS-Koalition vermieden werden", hieß es in einem Antrag der Koalition, der am Mittwochnachmittag mit großer Mehrheit beschlossen wurde. Anträge von Grünen und Linkspartei auf einen sofortigen Abzug scheiterten. Rechtlich war die Zustimmung nicht notwendig: Ein neues Einsatzmandat brauchte es nicht, da im geltenden Mandat kein konkreter Stationierungsort genannt wird.

Die Verlegung der Soldaten auf den jordanischen Stützpunkt Muwaffak Salti bei Al-Asrak war von der Bundesregierung Anfang Juni beschlossen worden. Hintergrund ist der Streit mit der türkischen Regierung um Besuchsrechte deutscher Abgeordneter bei den Bundeswehrsoldaten. Von Incirlik aus betreibt die Bundeswehr bisher die Tornado-Aufklärungsflüge sowie ein Tankflugzeug für den internationalen Kampf gegen den Islamischen Staat (IS).

Der SPD-Außenpolitiker Niels Annen sprach von einem Tiefpunkt in den Beziehungen zur Türkei. Verantwortlich dafür sei der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, dem es darum gegangen sei, zu polarisieren. "Sorgen Sie dafür, dass in Ihrem Land die Menschenrechte wieder respektiert werden", forderte Annen. Der CDU-Politiker Henning Otte rechtfertigte ebenfalls den Abzug, auch wenn der Standort Incirlik für die Soldaten "gute Rahmenbedingungen geboten hat".

Kritik an Merkel

Grünen-Chef Cem Özdemir nutzte die Debatte auch, um auf die Inhaftierung von Oppositionspolitikern und von Journalisten in der Türkei hinzuweisen. Er warf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, Erdoğan lange hofiert und ihm sogar durch Besuche indirekt Wahlkampfhilfe geleistet zu haben. "Herr Erdoğan versteht die Sprache des Kuschelns nicht", sagte Özdemir auch mit Blick auf Incirlik.

Für die Linkspartei forderte deren früherer Fraktionschef Gregor Gysi ein vollständiges Ende des Bundeswehreinsatzes. Er verwies dabei auch auf die aktuellen Spannungen zwischen den USA und Russland in Syrien sowie darauf, dass die Türkei die Aufklärungsbilder der deutschen Tornados auch für ihren Kampf gegen Kurden in Syrien nutzen könne. "Steht Deutschland an der Seite der Kurden, die den Islamischen Staat bekämpfen, oder an der Seite der Türkei, die die Kurden bekämpft und damit den Islamischen Staat stärkt?", fragte Gysi.



Die Wahl für den jordanischen Militärflughafen als neuen Stützpunkt war in der Bundeswehr unumstritten. Er ist ohnehin ein wichtiges Drehkreuz im Kampf gegen den IS, dem auch die Aufklärungsmission der Bundeswehr dient. Neben der jordanischen Luftwaffe starten von dort auch Flugzeuge anderer Mitglieder der US-geführten Anti-IS-Koalition zu Angriffen in Syrien und dem Irak.

Die Bundeswehr verlegte bereits ein Tankflugzeug, das Jets anderer Koalitionsmitglieder in der Luft betankt. Ein Vorkommando bereitet derzeit die Unterkünfte und Einrichtungen für den Rest der Mission vor. Insgesamt müssen mehrere Hundert Container mit Tausenden Tonnen Material nach Jordanien geschafft werden. Die Verlegung muss gut vorbereitet sein, um zu vermeiden, dass der Einsatz längere Zeit unterbrochen wird. In zwei bis drei Monaten soll der Umzug nach Al-Asrak mit der Verlegung der sechs Tornados und ihrer Mannschaften abgeschlossen sein.