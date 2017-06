Die Grünen wollen regieren und streben in der Bundestagswahl Platz drei nach Union und SPD an. Ziel sei, die Grünen zur drittstärksten Kraft zu machen, sagte Spitzenkandidat und Parteichef Cem Özdemir. "Wir sind heute stabil, aber da geht noch mehr", sagte auch Co-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt zuversichtlich. "Da muss der Parteitag am Wochenende die Wende bringen", sagte sie dem Spiegel. Das Delegiertentreffen findet in Berlin statt.



Umfragen sehen derzeit eher Linke, FDP und AfD an dritter Stelle. Die Grünen kommen auf etwa sieben Prozent. Während die Konkurrenz der kleinen Parteien sogar zweistellig abschneiden könnten, müssen die Grünen fürchten, auch unter die Fünfprozenthürde zu fallen.



Göring-Eckardt räumte ein, dass es für ihre Partei Probleme gebe. So sei es "schwer, ein veraltetes Image abzuschütteln". Es sei wichtig, dass die Grünen "mehr Haltung nach außen" zeigten und sich weniger mit sich selbst beschäftigten. "Ich möchte eine Partei sehen, die sich kämpferisch zeigt und überzeugt ist von dem, was mir machen."

Auf dem Parteitag wollen die Grünen ihr Wahlprogramm beschließen. Zentral ist darin die Ökologie.



Thema auf dem Parteitag dürfte aber auch eine mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen sein. Den Umfragen zufolge ist eine Jamaikakoalition mit Union und FDP die einzige Option, um mitzuregieren. Ein solches Bündnis wird gerade in Schleswig-Holstein geschlossen.

Grünen-Wahlprogramm-2017 Ökologie Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm (pdf) den vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien, ein Klimaschutzgesetz mit festen CO2-Abbauzielen und einen "unumkehrbaren" Ausstieg aus der Kohle. "Um das international zugesagte deutsche Klimaziel für das Jahr 2020 überhaupt noch schaffen zu können, werden wir unverzüglich die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke vom Netz nehmen." Die restlichen Kohlekraftwerke sollen in den nächsten 20 Jahren vom Netz gehen - was vielen in der Partei zu spät ist. Deshalb wird hier über Änderungsanträge abzustimmen sein. Schließlich werben die Grünen in ihrem Programm für das Ende des Verbrennungsmotors: "Ab 2030 sollen nur noch abgasfreie Autos vom Band rollen." Kontroversen dürfte es auf dem Parteitag darüber geben, dass diese Jahreszahl in einem kürzlich vorgestellten Zehn-Punkte-Plan, den die Delegierten parallel zum Wahlprogramm verabschieden wollen, nicht enthalten ist. Einwanderung Die Grünen wollen ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht nach dem Geburtsortprinzip ("Hier geboren, hier zuhause"). Ein Einwanderungsgesetz soll es ebenso geben wie ein eigenständiges Einwanderungs- und Integrationsministerium. "Sichere und legale Fluchtwege" sollen das Sterben auf der Flucht beenden, die Grünen sind für Flüchtlingskontingente und humanitäre Visa, die eine sichere Flucht ermöglichen sollen. Steuern Kleinere und mittlere Einkommen sollen durch eine Erhöhung des Grundfreibetrags entlastet werden, zur Gegenfinanzierung soll der Spitzensteuersatz oberhalb von 100.000 Euro zu versteuerndem Single-Einkommen angehoben werden. Zudem setzen sich die Grünen für eine "verfassungsfeste, ergiebige und umsetzbare Vermögensteuer für Superreiche" ein. Über diesen Punkt dürfte es auf dem Parteitag noch Debatten geben, denn das Thema spaltet die Partei seit Jahren. Eine Vermögenssteuer wollen auch die Linken. Die SPD hat sich noch nicht festgelegt. Arbeit, Rente, Familie Die Grünen wollen eine "flexible Voll-Arbeitszeit" in einem Korridor von 30 bis 40 Stunden: Die Arbeitnehmer sollen mehr Mitsprache bei der Einteilung ihrer Arbeit bekommen. Eine Arbeitsversicherung soll Weiterbildung auch für Beschäftigte und nicht erst bei Eintritt von Arbeitslosigkeit ermöglichen. Die gesetzliche Rente soll gestärkt und zu einer Bürgerversicherung unter Einbezug von Beamten und Selbstständigen weiterentwickelt werden. Mit einer "Garantierente" soll Altersarmut überwunden werden. Um insgesamt zwölf Milliarden Euro wollen die Grünen Familien entlasten und Kinder fördern: Die Hartz-IV-Regelsätze für Kinder sollen so hoch sein, dass sie auch Bildung, Kultur und Mobilität abdecken. Familien mit niedrigen Einkommen und Alleinerziehende sollen einen "Kindergeld-Bonus" erhalten, eine bedarfsdeckende und unbefristete Unterstützung aus einer Hand. Die Linken haben eine Mindestsicherung von etwas über 1.000 Euro im Programm. Sie plädieren für die 30-Stunden-Woche. Bildung Die Bundesregierung soll nach dem Willen der Grünen mehr Einfluss beim Thema Bildung bekommen, das Bund-Länder-Kooperationsverbot im Schulbereich soll aufgehoben werden. Ein Sanierungsprogramm soll 10.000 Schulen "fit für die Zukunft" machen. Zehn Milliarden Euro sollen dafür in den nächsten fünf Jahren bereitgestellt werden. Das Bafög soll künftig automatisch erhöht werden, die Zuschüsse sollen nicht mehr zurückgezahlt werden müssen. Drogen Ein Cannabiskontrollgesetz soll klare Regeln schaffen anstatt zu kriminalisieren: Der Verkauf von Cannabis soll unter strenger Wahrung des Jugendschutzes erfolgen.

Göring-Eckardt meldete den Anspruch der Grünen an: "Klimaschutz braucht einen festen Platz in der nächsten Regierung", sagte sie. Die Grünen böten eine Alternative zur großen Koalition. Auch Co-Spitzenkandidat Özdemir sagte, er wolle die Grünen in die Regierung führen.



Mit wem, lassen die Spitzenfunktionäre offen: Die Grünen-Co-Vorsitzende Simone Peter sagte im Bayerischen Rundfunk, ihre Partei werde sich mit Blick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung nicht an "Parteikonstellationen" orientieren, "sondern vor allen Dingen an den Inhalten". Der Grünen-Umweltminister von Schleswig-Holstein, Robert Habeck, sagte im ARD-Morgenmagazin, er halte "Ausschließerei für einfach politisch dämlich", weil sie automatisch zu großen Koalitionen führe.



Die Parteispitze hatte schon vor Wochen zehn Bedingungen für eine Regierungsbeteiligung formuliert: Erste Priorität hat die Energiewende, hier wollen die Grünen die Stromsteuer abschaffen und die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abschalten. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die E-Mobilität und die ökologische Landwirtschaft. Unter anderem steht auch Gleichberechtigung nicht zur Disposition – hier geht es um die Ehe für alle. Weiterhin lehnen sie eine Grundgesetzänderung für eine Obergrenze beim Asylrecht ab.