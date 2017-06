Hätten die Grünen ihren Parteitag bloß vor sechs Monaten abgehalten. Damals bescheinigten ihnen Wahlumfragen im Bund mehr als zehn Prozent, die Wiederwahl der rot-grünen Landesregierung in Düsseldorf schien möglich zu sein, und in Berlin präsentierte sich ein rot-rot-grüner Senat als Vorbild für die Republik. Ein halbes Jahr später ist alles anders. Die Grünen stecken in einer tiefen Krise. Deren Ausmaß wird der Bundesparteitag am Wochenende zeigen.

Rund 800 Delegierte sollen in Berlin einen Programmentwurf für die Bundestagswahl beschließen. Der heißt, angelehnt an eine Liedzeile aus Nenas Irgendwie, irgendwo, irgendwann, "Zukunft wird aus Mut gemacht". Zum Papier des Bundesvorstands haben die diskutierfreudigen Grünen rund 2.200 Änderungsanträge. Die Debatte darüber hat das Zeug zum Richtungsstreit auf offener Bühne. Entzünden könnte er sich an den Spitzenkandidaten Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir.

Vordergründig scheint es, als hätten die Grünen vor dem heute beginnenden Parteitag die strittigsten Themen abgehakt. Wer aber genauer hinschaut, erkennt Bruchlinien zwischen dem Realo-Duo und linkeren Basismitgliedern. Beispielsweise sieht der Programmentwurf eine Wiedereinführung der Vermögensteuer vor – ein Lieblingsprojekt der Parteilinken. Doch die Formulierung "verfassungsfeste, ergiebige und umsetzbare Vermögensteuer für Superreiche" ist so relativierend gewählt, dass selbst konservative Baden-Württemberger ihr zustimmen können. Zufrieden stellt sie keinen.

Grünen-Wahlprogramm-2017 Ökologie Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm (pdf) den vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien, ein Klimaschutzgesetz mit festen CO2-Abbauzielen und einen "unumkehrbaren" Ausstieg aus der Kohle. "Um das international zugesagte deutsche Klimaziel für das Jahr 2020 überhaupt noch schaffen zu können, werden wir unverzüglich die 20 dreckigsten Kohlekraftwerke vom Netz nehmen." Die restlichen Kohlekraftwerke sollen in den nächsten 20 Jahren vom Netz gehen - was vielen in der Partei zu spät ist. Deshalb wird hier über Änderungsanträge abzustimmen sein. Schließlich werben die Grünen in ihrem Programm für das Ende des Verbrennungsmotors: "Ab 2030 sollen nur noch abgasfreie Autos vom Band rollen." Kontroversen dürfte es auf dem Parteitag darüber geben, dass diese Jahreszahl in einem kürzlich vorgestellten Zehn-Punkte-Plan, den die Delegierten parallel zum Wahlprogramm verabschieden wollen, nicht enthalten ist. Einwanderung Die Grünen wollen ein modernes Staatsbürgerschaftsrecht nach dem Geburtsortprinzip ("Hier geboren, hier zuhause"). Ein Einwanderungsgesetz soll es ebenso geben wie ein eigenständiges Einwanderungs- und Integrationsministerium. "Sichere und legale Fluchtwege" sollen das Sterben auf der Flucht beenden, die Grünen sind für Flüchtlingskontingente und humanitäre Visa, die eine sichere Flucht ermöglichen sollen. Steuern Kleinere und mittlere Einkommen sollen durch eine Erhöhung des Grundfreibetrags entlastet werden, zur Gegenfinanzierung soll der Spitzensteuersatz oberhalb von 100.000 Euro zu versteuerndem Single-Einkommen angehoben werden. Zudem setzen sich die Grünen für eine "verfassungsfeste, ergiebige und umsetzbare Vermögensteuer für Superreiche" ein. Über diesen Punkt dürfte es auf dem Parteitag noch Debatten geben, denn das Thema spaltet die Partei seit Jahren. Eine Vermögenssteuer wollen auch die Linken. Die SPD hat sich noch nicht festgelegt. Arbeit, Rente, Familie Die Grünen wollen eine "flexible Voll-Arbeitszeit" in einem Korridor von 30 bis 40 Stunden: Die Arbeitnehmer sollen mehr Mitsprache bei der Einteilung ihrer Arbeit bekommen. Eine Arbeitsversicherung soll Weiterbildung auch für Beschäftigte und nicht erst bei Eintritt von Arbeitslosigkeit ermöglichen. Die gesetzliche Rente soll gestärkt und zu einer Bürgerversicherung unter Einbezug von Beamten und Selbstständigen weiterentwickelt werden. Mit einer "Garantierente" soll Altersarmut überwunden werden. Um insgesamt zwölf Milliarden Euro wollen die Grünen Familien entlasten und Kinder fördern: Die Hartz-IV-Regelsätze für Kinder sollen so hoch sein, dass sie auch Bildung, Kultur und Mobilität abdecken. Familien mit niedrigen Einkommen und Alleinerziehende sollen einen "Kindergeld-Bonus" erhalten, eine bedarfsdeckende und unbefristete Unterstützung aus einer Hand. Die Linken haben eine Mindestsicherung von etwas über 1.000 Euro im Programm. Sie plädieren für die 30-Stunden-Woche. Bildung Die Bundesregierung soll nach dem Willen der Grünen mehr Einfluss beim Thema Bildung bekommen, das Bund-Länder-Kooperationsverbot im Schulbereich soll aufgehoben werden. Ein Sanierungsprogramm soll 10.000 Schulen "fit für die Zukunft" machen. Zehn Milliarden Euro sollen dafür in den nächsten fünf Jahren bereitgestellt werden. Das Bafög soll künftig automatisch erhöht werden, die Zuschüsse sollen nicht mehr zurückgezahlt werden müssen. Drogen Ein Cannabiskontrollgesetz soll klare Regeln schaffen anstatt zu kriminalisieren: Der Verkauf von Cannabis soll unter strenger Wahrung des Jugendschutzes erfolgen.

Ähnlich ist es beim Thema Abgase. Linke Grüne pochen darauf, einen Bundesratsbeschluss umzusetzen. Dem zufolge sollen in Deutschland von 2030 an nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Dagegen stemmt sich Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann. In seinem Bundesland zählen Autokonzerne und ihre Zulieferer zu den größten Arbeitgebern. Dass der einzige grüne Ministerpräsident seinen eigenen Kurs fährt, das nehmen die Parteimitglieder widerwillig hin. Doch neuerdings erlauben sich ihre beiden Spitzenkandidaten dieselben Freiheiten.

Ende Mai präsentierten Göring-Eckardt und Özdemir einen "Zehn-Punkte-Plan für Grünes Regieren". Vordergründig ist dieser nur eine Kompaktfassung des Programmentwurfs. Doch fehlen darin umstrittene Beschlüsse der Basis, etwa die Vermögensteuer und die Abschaffung von Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger. Das Aus für die Zulassung von Autos mit Verbrennungsmotoren findet zwar Erwähnung, doch fehlt das Ausstiegsdatum 2030. Özdemir erklärte bei der Vorstellung des Plans, darin stünden allein Dinge, "von denen wir überzeugt sind, die wir vertreten können". Und kein "Wünsch-dir-was". Doch nicht die Basis legt sich hier die Dinge so zurecht, wie es ihr passt, sondern ihre Führung.



Warum Rücksicht auf konservative Wähler nehmen?

Die beiden Spitzenkandidaten wollen konservativere Wähler ansprechen und sich die Option eines schwarz-gelb-grünen Bündnisses nach der Wahl erhalten. In der Krise aber schwindet die Bereitschaft unter Basismitgliedern, diesen Kurs mitzutragen. Erst recht, da sie das Duo in einer Urwahl selbst gekürt haben. Die Grünen sind stolz auf ihr Motto "Basis ist Boss".

Derzeit sehen Umfragen die Grünen zwischen 6,5 und 8 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2013 galten bereits die damals erzielten 8,4 Prozent als dramatische Schlappe. Vier Jahre später scheint Özdemirs und Göring-Eckardts Taktik, sich alle Möglichkeiten offenzuhalten, nicht zu funktionieren. Sogar ein Reißen der Fünfprozenthürde ist möglich. Warum, fragen sich viele Parteimitglieder, sollen wir weiterhin Rücksicht auf konservative Wähler nehmen, wenn sie uns ohnehin nicht wählen?

Seitdem die Linke auf ihrem jüngsten Parteitag eine rot-rot-grüne Koalition im Bund eher unwahrscheinlich gemacht hat, stehen die Grünen vor einer bitteren Alternative: Entweder bleiben sie nach der Wahl im September weitere vier Jahre in der Opposition. Oder sie sitzen als kleinster Partner eines Jamaikabündnisses neben CSU- und FDP-Ministern am Kabinettstisch. Doch für die ungeliebte Koalition will kein Grüner Wahlkampf machen.

Etwa drei Monate vor der Bundestagswahl sei der falsche Zeitpunkt, um über Inhalte zu diskutieren, signalisieren die Spitzenkandidaten der Basis. Dabei haben sie die Inhalte verengt und verändert, nicht die Partei. Die Frustration der Delegierten könnte sich auf dem Parteitag also in Streit entladen, potenzielle Wähler abschrecken. Oder aber die Grünen verwandeln ihre Frustration in etwas Positives: in die Bereitschaft, die eigenen politischen Ziele nicht länger nur verzagt vorzutragen, sondern offensiv.