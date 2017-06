Insgesamt fünf wichtige Reden werden beim beim Linken-Parteitag in Hannover gehalten: Die beiden Parteichefs Katja Kipping und ihr Co-Vorsitzender Bernd Riexinger sowie die beiden Fraktionschefs und Spitzenkanidaten für die Bundestagswahl Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht. Der fünfte Redner ist Gregor Gysi – als Vorsitzender der Europäischen Linken. Jeder setzte eigene Schwerpunkte. Was waren ihre Themen?

Gregor Gysi warb dafür, die EU nicht abzulehnen, sondern zu reformieren:

"Wir müssen versuchen, das Ganze durch Neues und Alternatives zu ergänzen. Wir müssen darüber hinaus wollen." ... "Wir stellen uns gegen die ökonomisch Mächtigen, gegen einen maßlosen Reichtum. Damit hat man es nicht leicht. Und nun sollen wir fürchten, es als zu groß zu empfinden, uns europäisch auseinanderzusetzen?" ... "Nur wenn wir den Mut haben, an dieser positiven Vision von Europa mitzuwirken, werden wir vom außen stehenden Kritiker der heutigen EU zum Gestalter einer anderen, einer besseren."

Auch Parteichefin Chefin Katja Kipping verteidigte Europa und will die EU reformieren:

"Als glühende Europäerin finde ich zwei Dinge unerträglich: den aufkeimenden Nationalismus und den aktuellen Kurs der EU." Auf die Krise der EU mit einem Rückzug ins Nationale zu reagieren, wäre die schlechteste Antwort überhaupt. "Was hätten wir gewonnen, wenn die EU auseinanderfällt?" Keiner solle glauben, dass nationales Handeln der einzelnen Staaten transparenter, sozialer oder friedlicher wäre.

Kipping stellt eine für die Partei unverhandelbare Bedingung für eine Regierungsbeteiligung auf:

"Eine Gerechtigkeitswende ist für mich nur vorstellbar mit Sanktionsfreiheit, also die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen." Ein Politikwechsel sei nur vorstellbar, wenn sich die Situation von Millionen Hartz-IV-Betroffenen ändert.

Kipping, selbst Mutter einer kleinen Tochter, will, dass Frauen "aktive Elternschaft und beruflichen Erfolg" vereinbaren können. "Das Modell des Alleinernährers, der höchstens mal am späten Abend im Kinderzimmer vorbeischaut, ist ein Auslaufmodell – auch in den Herzen der Menschen."

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch lavierte in der Frage: Regieren oder nicht?:

"Natürlich sind wir auch bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das ist doch gar keine Frage." ... "Aber natürlich nur mit der Linken-Programmatik." Sollte die Frage nach dem Mitregieren stehen, werde es einen Mitgliederentscheid geben. Es gehe nicht um Regierungs- oder Oppositionskurs, sagt Bartsch, sondern um "Erfolgskurs, liebe Genossinnen und Genossen".

Zudem rechnete er vor, wie alt ein Rentner werden muss, der die Ost-West-Angleichung erleben will und wie der Reichtum in Deutschland verteilt ist. "Die Groko hat es nicht geschafft, die Renten in Ost und West anzugleichen. Jetzt will Merkel das 2015 machen, 35 Jahre nach der deutschen Einheit. Ein Rentner, der 1990 in Rente gegangen ist, muss 100 Jahre alt werden, wenn er die Angleichung erleben will. Das ist doch völlig inakzeptabel." Das Ifo-Institut habe errechnet: In 230 Jahren werde die Angleichung der Lebensverhältnisse Ost/West erreicht sein. "Ich hoffe, dass die Bundeskanzlerin da nicht mehr im Amt ist."

Es gebe 1,2 Millionen Vermögensmillionäre in Deutschland und 522.000 Kinder in Langzeit-Hartz-IV. "Es kann nicht sein, dass in diesem reichen Land Kinder von Armut bedroht sind" Seit 2011 sei das Vermögen der 500 reichsten Deutschen von 500 Milliarden Euro auf 692 Milliarden gestiegen. "Eine Gesellschaft, die Milliardäre hervorbringt, ist schlimm, wenn zugleich zwei Millionen Kinder in Armut leben und Menschen im Müll nach Flaschen suchen müssen." ... "Das alles ist Ergebnis der Politik der großen Koalition."



Bartsch warb für eine Reform der Steuern:

Die Investorin Susanne Klatten habe kürzlich 1,47 Milliarden Euro aus Aktienpaketen erhalten, "leistungslos". "Da hat der Staat doch eine Verantwortung." Deshalb brauche es ein anderes Steuersystem. "Niemand braucht eine Milliarden Euro zum Leben. Aber Milliarden Menschen weltweit brauchen soziale Gerechtigkeit." Den Millionären kündigt Bartsch an: "Verlasst euch drauf, mit uns Linken werdet ihr einen Beitrag zu dieser Gesellschaft leisten."

Parteichef Bernd Riexinger hat das Thema Pflege für die Linke zu einem Hauptthema gemacht:

"Pflege darf nicht nur aus Waschen und Füttern bestehen." In diesem Bereich habe Wettbewerb nichts zu suchen. Die Pflegeversicherung müsse alle Leistungen abdecken.

Riexinger will "Schluss machen mit der Leiharbeit, der modernen Form der Sklaverei. Wir wollen Schluss machen mit ständiger Unsicherheit durch Befristungen und unfreiwillige Teilzeit." Er beklagt, dass kaum noch jemand Urlaubs- oder Weihnachtsgeld erhalte.

Martin Schulz, dem Kanzlerkandidaten der SPD, warf Riexinger einen Flirt mit der FDP vor:

"Der kurze Hype um Schulz hat ans Licht gebracht: Viele Menschen merken, dass es in unserem Land nicht gerecht zugeht." Doch Schulz habe mit wenigen Auftritten die Hoffnung von Millionen Menschen erst geweckt – und dann in kurzer Zeit enttäuscht. "Die SPD hat leichtfertig und verantwortungslos ihr bisschen Mut über Bord geworfen, anstatt die Segel zu hissen für einen Politikwechsel. Wer mit der FDP soziale Gerechtigkeit verhandeln will, der glaubt wahrscheinlich auch, dass Donald Trumps goldene Locke ein Wahrheit ein Heiligenschein ist."

Die von Deutschland mitgetragenen Erhöhung des Nato-Etats hinterfragte Riexinger:

"Ja sind die denn verrückt geworden?" In Kitas und in Pflege-Stellen wäre das Geld besser aufgehoben. Wir brauchen keine Aufrüstung und Militarisierung, sondern Abrüstung und Friedenspolitik". Die Delegierten jubeln, einige schwenken Fahnen und halten Schilder hoch.



Am Sonntag wird Sahra Wagenknecht, die Co-Fraktionschefin der Linken und Spitzenkandidatin, sprechen.

