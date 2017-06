Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat einen Auftritt in Deutschland am Rande des G20-Gipfels beantragt. Das teilte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) mit. Ihm zufolge habe die Bundesregierung am Vortag eine offizielle Anfrage der Türkei erhalten, wonach Erdoğan anlässlich des Gipfels Anfang Juli zu seinen Landsleuten sprechen wolle.

Gabriel sagte, er halte den Auftritt für "keine gute Idee". Es gebe rund um das Treffen der Staats- und Regierungschefs nicht genügend Polizeikräfte, um die Sicherheit für eine Ansprache Erdoğans zu gewährleisten. Außerdem passe ein solcher Auftritt seiner Auffassung nach "nicht in die politische Landschaft" in Deutschland. Dazu habe man in der Bundesregierung eine abgestimmte Meinung.

Erdoğan nimmt am 7. und 8. Juli am G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Wirtschaftsmächte in Hamburg teil. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Anfragen bei Veranstaltungszentren für einen Auftritt des türkischen Präsidenten gegeben. Verschiedene Einrichtungen, wie beispielsweise die Dortmunder Westfalenhalle oder die König-Pilsener-Arena in Oberhausen, hatten solchen Anfragen aber abgesagt.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach sich dafür aus, eine Großkundgebung Erdoğans in Deutschland zu verhindern. "Ausländische Politiker, die unsere Werte zu Hause mit Füßen treten, dürfen in Deutschland keine Bühne für Hetzreden haben", sagte Schulz der Bild-Zeitung.

Schon vor dem offiziellen Antrag der Türkei hatte die Linken-Bundestagsabgeordnete Sevim Dağdelen gefordert, dass die Bundesregierung gegen einen Auftritt Erdoğan vorgehen müsse. "Während deutsche Staatsbürger und Journalisten wie Deniz Yücel in der Türkei weiter in Haft sitzen, darf die Bundesregierung dem türkischen Despoten Erdogan in Deutschland nicht den roten Teppich ausrollen", sagte sie.

Vor dem türkischen Verfassungsreferendum im April hatten Auftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland zu einer schweren Krise zwischen den Regierungen in Ankara und Berlin geführt. Der jüngste Auftritt Erdoğans vor Anhängern in Deutschland fand im Mai 2015 in Karlsruhe statt. Es war zugleich Erdogans erster öffentlicher Auftritt in Deutschland als Staatspräsident.