Als Konrad Adenauer, der Gründungskanzler der deutschen Westrepublik und einer der Architekten der europäischen Einigung 1967 starb, verordnete die Bundesregierung eine mehrtägige Staatstrauer. Deutschland und die Welt nahmen bei einem Staatsakt und einem Pontifikalrequiem im Kölner Dom Abschied von einem großen deutschen Staatsmann und einem großen Europäer. 25 Staatsoberhäupter nahmen an der Feier teil. Zehntausende säumten die Straßen und das Rheinufer, als der Sarg mit seinem Leichnam durch die Straßen seiner Heimatstadt zum Rhein und dann mit einem Schiffskonvoi zur Beisetzung nach Rhöndorf gebracht wurde, wo er die letzten Jahre gelebt hatte.

Als Willy Brandt, sein Nach-Nach-Nachfolger, ein Vierteljahrhundert später starb, war die Trauer im mittlerweile geeinten Deutschland und in der Welt ähnlich groß. Auch er hatte als Friedensnobelpreisträger viel für die Aussöhnung auf dem Kontinent und für die Demokratisierung und Modernisierung des Landes getan. Viele sprachen über die Zeit der sozialliberalen Koalition wie von einer "zweiten Gründung" der Bundesrepublik. Zu Brandts offizieller Trauerfeier 1992 kamen Gäste aus aller Welt. Am Vorabend versammelten sich in vielen deutschen Städten Tausende zu spontanen Trauerfeiern.

Bei Helmut Schmidt war das staatliche Gedenken nach seinem Tod im November 2015 genauso feierlich – und die öffentliche Teilnahme ähnlich groß wie bei seinen beiden Vorgängern. Beides war ebenfalls unumstritten. Denn allen, auch wenn sie seine Politik vielleicht früher abgelehnt hatten, war klar: Auch in Helmut Schmidt hatte Deutschland einen großen Staatsmann und Europäer verloren.

Und bei Helmut Kohl? Selbst seine schärfsten Kritiker dürften wissen, dass er trotz aller Mängel in seiner Rekordregierungszeit als Kanzler der Einheit neben Adenauer, Brandt und Schmidt in die Geschichtsbücher gehört. Mit einem herausgehobenen Platz. Dennoch gibt es seit seinem Tod vor einer Woche jeden Tag bizarre, teils widersprüchliche Meldungen, wer beim Staatsakt reden darf und was mit seinem persönlichen, politischen und historischen Nachlass aus seinem Privathaus in Ludwigshafen-Oggersheim geschehen soll.

Der Streit geht im Grunde auf ihn selbst zurück. Denn Helmut Kohl war neben und trotz aller historischen Leistungen auch ein sehr kleinlicher, patriarchalischer Mensch mit einem Elefantengedächtnis, dessen er sich selbst rühmte. Wer einmal bei ihm in Ungnade gefallen war, aus welchem Grund auch immer, ob Politiker, Journalist oder Familienmitglied, hatte so gut wie keine Chance, wieder an seinem Hof zugelassen zu werden. Diese Rachsucht wollte er offenbar über seinen Tod hinaus vermachen, ausgeführt von seiner Witwe Maike Kohl-Richter.

In seiner Ehre gekränkt

Demnach hat Kohl angeblich verfügt, dass Angela Merkel, die amtierende Kanzlerin, nicht bei seiner Trauerfeier reden soll. Denn Merkel hatte sich Ende 1999, auf dem Höhepunkt der CDU-Spendenaffäre, öffentlich von ihm losgesagt und erklärt, weshalb er trotz seiner großen Verdienste für die Partei nicht mehr deren Ehrenvorsitzender sein konnte. Das verzieh ihr Kohl nie. Genauso wenig wie Wolfgang Schäuble, dem Kohl verübelte, dass dieser ihn vor der Wahl 1998 zum Rücktritt drängen wollte, weil Kohl seinen politischen Zenit längst überschritten hatte.

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollte nach Kohls Willen angeblich nicht reden. Denn der hatte nach dem Regierungswechsel 1998 öffentlich kritisiert, dass in den sogenannten Bundeslöschtagen brisante Akten im Kanzleramt beseitigt worden waren. Damit beschäftigte sich später ein Untersuchungsausschuss des Bundestags. Kohl fühlte sich offensichtlich in seiner Ehre gekränkt.