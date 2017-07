Nun wird er also zu Grabe getragen: der Kanzler der Wiedervereinigung und des bundesrepublikanischen Biedermeiers; der europäische Einer und innenpolitische Spalter; der große Reformer und Beherrscher der CDU über ein Vierteljahrhundert, der ihr am Ende fast zum Verhängnis wurde; der Meister des Aussitzens und des politischen Stillstands, der in einem welthistorischen Moment entschlossen die Initiative an sich riss, den Ost-West-Konflikt und die Teilung Deutschlands und des Kontinents zu überwinden; der Saumagen-Diplomat und Volkserklärer in der Strickjacke; der konservative Bildungsbürger, der körperlich und geistig viele überragte, aber doch oft kleinmütig, narzisstisch und rachsüchtig blieb.

Über Tote nur Gutes sagen und schreiben? Wer diese alte Regel befolgt, wird der vielschichtigen, widersprüchlichen Person Helmut Kohl nicht gerecht. Und wird nicht verstehen, weshalb all die lobpreisenden Nachrufe auf den großen, schweren, lebensgemütlichen Pfälzer zumeist irgendwie schal wirken: eher pflichtschuldig als von wirklicher Verehrung und Bewunderung geprägt.

Der Autor: Ludwig Greven Ludwig Greven ist Politikredakteur bei ZEIT ONLINE. Er war von 1989 bis 1994 Bonner Korrespondent und hat Helmut Kohl vor, während und nach der Wende bei zahlreichen Auftritten in der untergehenden DDR, auf Auslandsreisen, Parteitagen und im Bonner Alltag begleitet und beobachtet. Auch danach beschäftigte er sich viel mit ihm und der CDU.

Weil sie erstens eben wichtige Teile dieses Ausnahmepolitikers außer Acht lassen, der an diesem Samstag völlig zu Recht mit dem ersten europäischen Staatsakt überhaupt in Straßburg und anschließend mit einem zweiten, deutschen im Dom zu Speyer geehrt wird, bevor er auf dessen Friedhof im kleinsten Kreis beigesetzt wird: den Menschen hinter dem Politiker und Staatsmann Kohl – mit all seinen Schwächen und Fehlern.

Weil zweitens die unruhige Zeit längst über Kohl hinweggegangen ist. Der mit der Einigung Deutschlands überwunden geglaubte Ost-West-Konflikt ist in neuer Form wieder auferstanden, als Kampf von Putins autokratischem Russland gegen die demokratischen Werte des Westens. Dazu die Bedrohungen durch den internationalen islamistischen Terror und all die Folgen der Europäisierung und Globalisierung – Entwicklungen, die die Politik vor ganz andere Herausforderungen stellen als zu Kohls Zeiten.

Und drittens weil er selbst nach dem Ende seiner 16-jährigen Rekordamtszeit viel dazu beigetragen hat, sein eigenes Denkmal immer wieder schwer zu ramponieren. Die Spendenaffäre stürzte "seine" CDU in eine existenzgefährdende Krise. Seine Weigerung, seine finanziellen Gönner zu nennen, erschütterte den Glauben an die Verfassungstreue eines obersten Repräsentanten des Staates. Als Folge musste er den Ehrenvorsitz der Partei schmählich aufgeben. Er zog sich in sein Haus in Oggersheim in den Krähenwinkel zurück und wurde für lange Zeit zu einer Art politischer Unperson, von der neuen Vorsitzenden Angela Merkel, die ihn aufs Altenteil geschickt hatte, und der neuen Führung der CDU geschnitten.

Einsamer kann es um einen Altkanzler kaum werden. Auch darin ähnelte Kohl seinem Vorbild Otto von Bismarck, dem ersten deutschen Einheitskanzler, der sich grollend auf sein Gut Friedrichsruh zurückzog, nachdem ihn Kaiser Wilhelm II. 1890 nach noch viel längerer Amtszeit entlassen hatte. Nur dass es im Fall von Kohl die Wähler waren, die ihn gut 100 Jahre später, seiner längst überdrüssig, aus dem Amt zwangen.

Der Eichenschrank

Es ist viel geschrieben worden über Kohls Verdienste um die Einheit des Landes und Europas: wie er fast im Alleingang mit Michail Gorbatschow beim Landausflug in den Kaukasus und im Ringen mit manch widerspenstigen Führern der westlichen Verbündeten die Bedingungen dafür schuf, dass sich die friedliche Revolution in der DDR vollenden konnte und die Deutschen in Ost und West wieder zueinanderkamen. Auch über die schweren Fehler, die er dabei beging: das uneinlösbare Versprechen schneller "blühender Landschaften" in den neuen Ländern; den verhängnisvollen, rein wahltaktisch getriebenen Umtauschkurs von 1:1 bei der Währungsunion, der die DDR-Wirtschaft in den endgültigen Ruin trieb, mit zusammenbrechenden Betrieben und Millionen entwurzelter Arbeitsloser; das unsensible Überstülpen aller westdeutschen Normen und Vorstellungen auf die Menschen im Osten; die überstürzten Privatisierungen der DDR-Kombinate durch die Treuhand.

Und schließlich das Fehlen einer wirtschafts- und finanzpolitischen Union als unerlässlicher Voraussetzung für die Europäische Währungsunion, die er dem damaligen französischen Präsidenten François Mitterand als Morgengabe für dessen Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung zusagte. Die Aufgabe der D-Mark zugunsten des Euro war eine historische Großtat. Sie sollte den Europäern die Furcht vor einem wirtschaftlich und damit auch politisch erdrückenden neuen Großdeutschland nehmen. Aber der wirtschaftspolitische Laie Kohl setzte sie fahrlässig um. Die Folgen zeigten sich zehn Jahre später in der Eurokrise.

Fast vergessen ist die Zeit, bevor Kohl zum Einheitskanzler wurde: die politisch-kulturelle Restauration unter dem Siegel der "geistig-moralischen Wende", die sich nach seinem Amtsantritt 1982 über die Bundesrepublik legte. Kohl war, anders als sein CSU-Rivale Franz Josef Strauß, kein Rechter, kein politischer Scharfmacher. Aber er war ein durch und durch Konservativer, der die CDU zwar organisatorisch modernisiert hatte, der aber – anders als Merkel, seine Nach-Nachfolgerin in beiden Ämtern – nicht erkannte, dass die gesellschaftliche Entwicklung längst nach einer Öffnung und Liberalisierung des Landes verlangte. Deshalb versuchte er vieles von dem, was die sozialliberale Koalition unter Willy Brandt zuvor auf den Weg gebracht hatte, zurückzudrehen. Nur deren Ostpolitik setzte er trotz Grummelns in der Union fort, was sich wiederum in den Schicksalsjahren 1989/90 auszahlen sollte.

Kohl wollte zurück in die vermeintlich gute alte Zeit, als Patriarchen wie er noch das Sagen hatten, die Familien und die Welt noch in Ordnung waren und langhaarige grüne Gestalten im Bundestag nichts zu suchen hatten. Er war der Eichenschrank einer zufriedenen westdeutschen Mittegesellschaft, wie es eine Kollegin einmal geschrieben hat: ein massives, solides, unverrückbar schweres Möbel, das einfach da ist und nicht weicht, 16 Jahre lang. Das aber auch keinen Glanz verströmt, bis die Menschen, die sich an ihn gewöhnt hatten, sich irgendwann nach einem leichteren, agileren, modernen Ersatz sehnen.