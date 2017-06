Zur Bekämpfung von Terrorismus will Innenminister Thomas de Maizière (CDU) die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern besser vernetzen. Vor dem Beginn der Innenministerkonferenz forderte er einheitliche Regeln in Bund und Ländern. "Es darf in Deutschland nicht zwei Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben", sagte de Maizière dem ARD-Morgenmagazin. Es brauche verbindliche Absprachen und eine Vernetzung der Computersysteme der Sicherheitsbehörden.

Eine verstärkte Zusammenarbeit von Bund und Ländern hatte auch Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU) gefordert. Er will das Thema als Vorsitzender der diesjährigen Konferenz prominent auf die Agenda setzen. Terrorbekämpfung habe derzeit die höchste Priorität für Bund und Länder, sagte Ulbig. Deshalb wollen die Minister auch über Maßnahmen zur Aufdeckung von Mehrfachidentitäten bei Flüchtlingen beraten.



Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat angekündigt, sich erneut für die bundesweite Einführung der Schleierfahndung einzusetzen. Dass immer noch drei Bundesländer keine verdachtsunabhängige Kontrolle zuließen, sei eine "eklatante Sicherheitslücke, die unbedingt geschlossen werden muss", sagte Herrmann der Rheinischen Post. In Bremen, Nordrhein-Westfalen und Berlin ist die Schleierfahndung nicht erlaubt.

Herrmann will verdachtsunabhängige Kontrollen vor allem in den Grenzregionen weiter ausbauen. Verstärkt genutzt werden müssten sie auch auf Verkehrswegen von internationaler Bedeutung und im Umfeld von Flughäfen, Bahnhöfen und Rastanlagen. Bayern habe 150 neue Stellen dafür geschaffen und verzeichne inzwischen jährlich 20.000 Aufgriffe durch seine Schleierfahnder.

Der rheinland-pfälzische SPD-Innenminister Roger Lewentz unterstützt die Forderung von de Maizière, den Sicherheitsbehörden zur Terrorbekämpfung Zugriff auf Messenger-Dienste wie Whatsapp zu erlauben. Er nannte de Maizières Vorschlag im Deutschlandfunk eine sehr vernünftige Forderung. Herrmanns Forderung, Kinder im islamistischen Umfeld vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen, lehnte Lewentz dagegen ab. "Das ist generell für uns undenkbar."

Gemeinsame Übungen zur Abwehr von Cyberangriffen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) schlug zur Abwehr von Cyberangriffen gemeinsame Katastrophenschutzübungen von Bund und Ländern vor. Hackerangriffe auf lebenswichtige Systeme der Gesellschaft seien keine Fiktion, "sondern längst Realität", sagte Pistorius der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es sei notwendig, sich auf solche Vorfälle intensiver vorzubereiten.



Der Minister schlug eine strategische Krisenmanagementübung vor. Da solche Übungen sehr komplex seien, müssten sie sorgfältig vorbereitet werden und schrittweise erfolgen. "Wir sollten nicht warten, bis etwas Schlimmeres passiert, sondern jetzt damit beginnen", sagte Pistorius. Hackerangriffe auf internationale Konzerne, Wahlen und öffentliche Einrichtungen zeigten, dass die Sicherheit immer häufiger aus dem Cyberraum bedroht werde. Er verwies auf den Erpressungstrojaner WannaCry, der im Mai weltweit Unternehmen, aber auch Privatnetzwerke lahmgelegt hatte, um Geld zu erpressen.

Bei ihrer turnusmäßigen Frühjahrskonferenz beraten die Innenminister von Bund und Ländern bis Mittwoch in Dresden unter anderem über die Bekämpfung des Terrorismus, über das Thema Cybersicherheit und den Umgang mit den sogenannten Reichsbürgern. Eine Beschlussvorlage sieht Medienberichten zufolge vor, dass Reichsbürger keine Waffen mehr besitzen sollen. Die Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen dürften ebenfalls ein Thema der Konferenz sein, genauso wie die Frage, ob Ermittler künftig DNA-Proben aus Speichel, Blut oder Haaren zur Bestimmung des äußeren Erscheinungsbilds, der Herkunft sowie des Alters eines Menschen heranziehen dürfen.