Die Bundesfamilienministerin Katarina Barley plant für die Zeit nach der Bundestagswahl eine grundlegende Reform des Kindergeldes. "Familien mit niedrigen Einkommen sollen deutlich mehr Kindergeld erhalten", sagte die SPD-Politikerin. Ziel ihrer Partei sei es, den Kinderzuschlag für ärmere Familien von maximal 170 Euro auf bis zu 201 Euro zu erhöhen und mit dem Kindergeld zu verbinden.



"Diese neue Leistung muss man einmal beantragen und dann ohne viel Bürokratiekram weiter bekommen können", forderte Barley. Familien mit geringem Einkommen würden dann für das erste Kind bis zu 393 Euro im Monat erhalten – das entspreche dem errechneten Existenzminimum für das Kind. Insgesamt könnten etwa zwei Millionen Kinder in Deutschland davon profitieren.



Barley nannte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe bereits die erwarteten Kosten für das Vorhaben: "Wir rechnen mit rund zwei Milliarden Euro im Jahr, die aus dem Bundeshaushalt kommen." Sie bezeichnete die Bekämpfung der Kinderarmut als wichtigstes Vorhaben für die nächste Wahlperiode. "In Deutschland ist jedes fünfte Kind armutsgefährdet - das ist doch für ein reiches Land wie dieses ein Armutszeugnis", so die frühere SPD-Generalsekretärin.



SPD will Beitragssatz begrenzen

Auch der Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, äußerte sich zur Sozialpolitik seiner Partei. Er kritisierte den Rentenkurs von Angela Merkel: "Wer jetzt wie Frau Merkel sagt, wir brauchen bis 2030 nichts bei der Rente zu tun, nimmt einen deutlichen Anstieg der Beiträge und ein Absinken des Niveaus in Kauf", sagte er der Passauer Neuen Presse.

Schulz hatte kürzlich Rentenpläne der Sozialdemokraten vorgestellt. Bei einem Wahlsieg will die SPD ein prognostiziertes Absinken des Rentenniveaus auf 44,7 Prozent bis 2030 verhindern. Dieses Verhältnis von Löhnen und Rente soll bis dahin bei 48 Prozent gehalten, der Beitragssatz von heute 18,7 Prozent bei maximal 22 Prozent begrenzt werden. Kanzlerin Merkel und ihre CDU hingegen sehen die Rente bis 2030 gut aufgestellt.

Die SPD will am Sonntag auf einem Parteitag in Dortmund ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl am 24. September beschließen. Ein Reizthema dürfte dort die Forderung sein, das künftige Rentenniveau auf bis zu 50 Prozent anzuheben.

CDU und CSU wollen am 3. Juli das gemeinsame Wahlprogramm der Union vorlegen. Nach Angaben von CDU-Generalsekretär Peter Tauber werden darin auch Aussagen zur Zukunft der Rente enthalten sein.