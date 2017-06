Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat in Wiesbaden vor dem NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Vorwürfe zurückgewiesen, Ermittlungen verschleppt zu haben. Der CDU-Politiker dementierte, die Ermittlungen an dem Mord des deutsch-türkischen Internetcafé-Besitzers Halit Yozgat in Kassel behindert zu haben. Die Anschuldigung bezeichnete er als "Unsinn".



Der Mord an Yozgat wird dem "Nationalsozialistischem Untergrund" NSU zugerechnet. Bouffier war zur Zeit des Anschlages Innenminister von Hessen.

Im Zuge der Ermittlungen war herausgekommen, dass sich der ehemalige Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme kurz vor oder während der Tat in dem Internetcafé in Kassel aufhielt. Temme meldete sich nach dem Mord nicht als Zeuge und wurde als Mitwisser verdächtigt. Bouffier verhinderte damals als Innenminister, dass die Ermittler die Informanten des V-Mann-Führers befragten. Temme soll sowohl in der islamistischen als auch in der rechten Szene V-Leute geführt haben.

Bouffier sagte, er habe vor einem Interessenkonflikt gestanden. Durch das offenlegen der Quellen wäre die Beobachtung der islamistischen Szene in Nordhessen gefährdet gewesen. Deshalb habe er sich dagegen entschieden.



Temme sagte später, er sei rein privat in dem Internetcafé gewesen und habe von der Tat nichts mitbekommen. Beobachter bezweifeln das.



An ein Treffen mit Temme während eines Grillfests kann Bouffier sich nicht erinnern. Es sei "Freud und Leid" eines Politikers, dass er viele Grillfeste besuche. Dem hessischen Verfassungsschutz wird vorgeworfen, rechtsterroristische Hintergründe des Mordes gekannt zu haben.