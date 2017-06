Ein ordentliches Wahlprogramm, aber ein überzogener Angriff auf Angela Merkel – das ist das Fazit vieler Kommentatoren in deutschsprachigen Zeitungen zum SPD-Parteitag und dem Auftritt von Kanzlerkandidat Martin Schulz. In einigen Analysen wird gerätselt, warum die Umfragewerte der Sozialdemokraten so schlecht sind. Andere schreiben das der mangelnden Wechselstimmung in der Bevölkerung zu.



Martin Schulz habe eine "solide sozialdemokratische Rede" gehalten, schreibt die Welt: "Nicht mehr, nicht weniger." Der Kommentar richtet den Blick auch auf die Parteibasis: "Die wenigsten in der SPD rechnen derzeit mit einem Kanzler Schulz." Demnach könnte den Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl eine unliebsame Wiederholung drohen: "Es wäre dann, nach 2009 und 2013, das dritte Mal, dass die SPD der Union den Sieg schenkt." Seinen "verständlichen Ärger über die programmatische Unbestimmtheit der Union" habe Schulz mit seinem Angriff auf Angela Merkel zu sehr auf die Spitze getrieben: "So sollten Demokraten nicht über Demokraten reden."

Die Süddeutsche Zeitung und der Kölner Stadt-Anzeiger sind sich einig, dass Schulz' Vorwurf vom "Anschlag auf die Demokratie" unpassend war und im Wahlkampf nichts zu suchen habe: "Im Vorwurf der Arroganz der Macht steckt Wahlkampf – das Wort vom 'Anschlag auf die Demokratie' hätte Schulz sich aber schenken können. Ein solcher Begriff sollte dieser Tage anderen Akteuren vorbehalten bleiben", schreibt die SZ. "Solche Worte erwartet man eigentlich, wenn Terroristen irgendwo eine Bombe deponieren", kommentieren die Kölner Kollegen.

"Mangelnde Angriffslust wird man Martin Schulz nicht absprechen können", analysiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dass die SPD der Union das Fehlen von Wahlkampfinhalten vorwerfe, sei zwar taktisch klug, aber: "Ob CDU und CSU, sofern sich daraus 'demobilisierende' Wahlkämpfe ergaben, auch gleich einen 'Anschlag auf die Demokratie' verübten, wie Schulz ihnen vorwarf, darf bezweifelt werden – schließlich geht es bei der Bundestagswahl nicht nur um Programme, sondern in erster Linie um Personen", heißt es bei der FAZ.

Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus kann dem Auftritt des SPD-Kanzlerkandidaten durchaus Sympathien abgewinnen. "Merkel ist projektlos. Für Schulz gilt das eindeutig nicht. Vorteil Kandidat. Strategisch ist das der Knackpunkt, an dem die SPD jetzt ansetzen muss", heißt es in der Zeitung. Die Menschen müssten das Gefühl vermittelt bekommen, dass sich etwas ändern muss in Deutschland. "Schulz ist Überzeugungstäter, er hat Leidenschaft, nicht zuletzt für Europa. Etwas, was Merkel fehlt. Er muss die Kanzlerin mutig attackieren."

"Die Zufriedenheit mit der Kanzlerin ist zu groß"

Die Schwäbische Zeitung rätselt, was der Grund für die schlechten Umfragewerte der Sozialdemokraten sei: "Warum ist die SPD nach dem Schulz-Hoch wieder so tief in der Gunst der Wähler abgestürzt? Erklären lässt sich das nicht. Zumindest nicht allein mit der Leistung von SPD und Union. Die SPD rackert sich ab, präsentiert ihre Konzepte für Steuern und Rente, beide respektabel." Als möglichen Grund nennt die Zeitung: "Doch vielleicht liegt es gar nicht an Merkel, sondern an Erdoğan, Trump und Putin, dass die Deutschen das Gefühl haben, mit der Kanzlerin auf Nummer sicher zu gehen."



In Lüneburg analysiert die Landeszeitung, warum die Sozialdemokraten bisher so erfolglos Wahlkampf geführt haben: "Was der SPD tatsächlich fehlt, ist echte Wechselstimmung. So wie einst 1998, als sich die Bürger nach 16 Jahren unter Helmut Kohl nach einem Wechsel sehnten, weil politischer Stillstand und Reformstau herrschten. Aber wo soll diese Wechselstimmung anno 2017 herkommen, wenn die Zahl der Arbeitslosen so niedrig und die Staatskassen so voll sind? Anders ausgedrückt: Die Zufriedenheit der Bürger mit der Kanzlerin ist einfach zu groß."

Äußerungen des SPD-Kandidaten als Gefahr

In der Schweiz findet die Neue Zürcher Zeitung kritische Worte für das Auftreten der SPD und ihres Kanzlerkandidaten Schulz auf dem Parteitag: "Die ganze Hoffnung der SPD liegt auf dem Programm und darauf, Merkel zur inhaltlichen Diskussion zu zwingen. Daraus spricht auch Verzweiflung und Trotz. Die Frage ist, inwieweit sich Merkel davon provozieren lässt." Die NZZ nennt es außerdem "billig" von der SPD, Merkel Unterwürfigkeit vor US-Präsident Donald Trump vorzuwerfen, im Gegenzug Gerhard Schröders Ablehnung des Irakkriegs 2003 als Vorbild darzustellen, aber zu Russland und Putin kein Wort zu verlieren.

Die österreichische Zeitung Der Standard aus Wien sieht eine Gefahr für die SPD in den Äußerungen ihres Kanzlerkandidaten Schulz: "Derartig wuchtige Vorwürfe können denjenigen, der sie erhebt, schnell sehr klein machen." Merkels Haltung mit einem "Anschlag auf die Demokratie" gleichzusetzen, sei fragwürdig: "Ausgerechnet Angela Merkel, die neben all den Trumps, Putins und Erdoğans als letzte Hüterin der freien Welt gefeiert wird? Die, bei allem Erstarken der AfD, immer noch – im Vergleich zu anderen Regierungschefs – als eine gewisse Garantie gegen rechten Populismus gilt?"