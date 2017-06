Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erreichte die Nachricht vom Tod Helmut Kohls in Rom auf der Fahrt zum Vatikan. Die sichtlich betroffene Kanzlerin änderte sofort ihr Programm und würdigte Kohl am Abend als "Glücksfall für uns Deutsche". Merkel, die in Ostdeutschland aufgewachsen ist, hob ihre ganz persönliche Verbundenheit mit seinem Wirken hervor: "Helmut Kohl hat auch meinen Lebensweg entscheidend verändert." Durch ihn habe sie ein Leben in Freiheit führen und das Leben in der Diktatur verlassen können.

Merkel erinnerte an Kohls Verdienste als "Kanzler der Einheit" sowie um das Zusammenwachsen Europas. Wie Kohl nach dem Fall der Mauer zusammen mit Mitstreitern die Gunst der Stunde genutzt habe, "das war höchste Staatskunst im Dienste der Menschen und des Friedens", sagte die Kanzlerin. Auch die CDU, die er als Modernisierer geprägt habe, habe ihm "so viel zu verdanken", hob Merkel hervor. "Ich bin ganz persönlich dankbar, dass es ihn gegeben hat."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Kohls Einsatz für die Aussöhnung und das Zusammenwachsen in Europa. Insbesondere hob er in einem Kondolenzschreiben an Kohls Witwe dessen "segensreiche Bereitschaft zur Versöhnung" mit Frankreich hervor. "Wir trauern um einen großen Staatsmann – sein Werk wird Bestand haben", schrieb Steinmeier weiter: "Wir werden Helmut Kohl niemals vergessen."



Von einer "Persönlichkeit von historischer Größe" verabschiedete sich Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU). Das Parlament trauere um "einen deutschen Patrioten und den Ehrenbürger Europas", schrieb er an Kohls Witwe Maike Kohl-Richter. Für Kohl habe immer außer Frage gestanden, "dass die Geschicke der Deutschen immer auch die Europas sind".

SPD-Chef Martin Schulz zollte Kohl "Anerkennung für sein politisches Lebenswerk". Er habe "historische Weichen für Deutschland und Europa gestellt und sich Verdienste erworben, die Bestand haben und nicht vergessen werden", schrieb Schulz ebenfalls an die Witwe. Es sei Kohls "Geistesgegenwart, seinem politischen Mut und seiner Führungsstärke zu verdanken, dass die Wiederherstellung der deutschen Einheit möglich wurde".

Verteidigungsministerin und CDU-Vize Ursula von der Leyen nannte Kohls Tod einen großen Verlust, er werde für die CDU immer ein Fixpunkt bleiben: "Helmut Kohl hat den Moment erkannt, in dem es möglich war, das Land wieder zu vereinen und zugleich ins Herz Europas zu führen. Das war ein Meisterstück an politischem Instinkt und Tatkraft."

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) betonte, Kohl habe sehr viel dafür getan, dass nicht nur die Deutsche Einheit gekommen, sondern auch dass Europa zusammengewachsen sei: "Das ist sein großes Vermächtnis. So wird er uns in Erinnerung bleiben." Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) ehrte seinen Vorgänger als einen "großen Patrioten und Europäer": "Die Einigung unseres Landes und unseres Kontinents wird auf alle Zeit auch mit seinem Namen verbunden bleiben", sagte Schröder den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Grünen-Chef Cem Özdemir sprach auf dem Parteitag in Berlin über Kohl: "Sein Name wird für immer in Verbindung stehen mit einem der großartigsten Nachkriegsprojekte - der deutschen Wiedervereinigung." Kohl habe "eine Generation politisch geprägt", sagte FDP-Chef Christian Lindner. "Wir verneigen uns vor ihm."

Kondolenzbuch Kondolenzbuch Liebe Leserinnen und Leser,

im Kommentarbereich dieses Artikels wollen wir Ihnen mit einem Kondolenzbuch die Möglichkeit geben, Ihre Erinnerungen und Gedanken an den Verstorbenen zu teilen. Die Wahrung der Pietät ist uns bei Todesfällen wichtig, weswegen alle Kommentare vor der Veröffentlichung geprüft werden.

Kohls Tod hat nicht nur in Deutschland Trauer und Betroffenheit ausgelöst. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker äußerte sich tief bestürzt und sehr persönlich: "Helmut Kohl war ein großer Europäer und ein sehr guter Freund", teilte er mit. Er habe ihn auf allen europäischen Wegen geleitet und begleitet: "Er wird uns fehlen." In Gedenken an den Altbundeskanzler ließ Juncker die Europaflaggen vor den europäischen Institutionen auf Halbmast setzen.

Der frühere US-Präsident George Bush senior nannte Kohl "einen der größten Staatenlenker von Nachkriegs-Europa". Bush bezeichnete ihn in einer Erklärung als einen "wahren Freund der Freiheit", der sein Leben der Aufgabe gewidmet habe, die demokratischen Institutionen in seinem Heimatland und anderswo zu stärken. Beide Politiker gelten als Väter der Deutschen Einheit.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter: "Meister des vereinigten Deutschlands und der deutsch-französischen Freundschaft: Mit Helmut Kohl verlieren wir einen sehr großen Europäer." Macrons Tweet ist mit einem Foto illustriert, das Kohl mit dem damaligen französischen Staatspräsidenten François Mitterrand Hand in Hand zeigt.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von Kohl als "die Verkörperung eines geeinten Deutschland in einem geeinten Europa. Als die Berliner Mauer fiel, war er der Lage gewachsen. Ein wahrer Europäer." Für Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu war Kohl "einer der größten Freunde des Staates Israel", welcher der Sicherheit des jüdischen Staates "vollkommen verpflichtet" gewesen sei.