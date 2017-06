Am vorigen Freitag ist Helmut Kohl gestorben, der letzte Mohikaner einer untergegangenen bundesrepublikanischen Epoche. 16 Jahre lang regierte der Pfälzer als schwarz-gelber Kanzler einer aus heutiger Sicht fast idyllisch wirkenden, zugleich aber ziemlich bleiernen Endzeit der Bonner Republik. Er stand für die festgefügte politische Zweiteilung des noch nicht vereinten Landes: hier das bürgerliche Lager aus CDU/CSU und FDP, den ewigen, manchmal getrennt marschierenden Regierungsparteien seit 1949. Dort die "Sozen", wie Kohl zu sagen pflegte, und die später dazugekommenen Grünen, die frechen, abgefallenen Söhne und Töchter aus gutem Hause.

Am selben Tag, an dem Kohl starb, präsentierten CDU und FDP in Düsseldorf, keine 50 Kilometer von seiner politischen Wirkungsstätte entfernt und am selben Rhein, an dem er einst schon als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident in Mainz residierte, ihren schwarz-gelben Koalitionsvertrag – das Dokument einer politischen Wiederheirat ohne Überzeugung.

Union und Liberale finden, vier Jahre, nachdem ihr letztes Bündnis in Berlin in großer Bitterkeit geendet war – für die FDP sogar mit der außerparlamentarischen Opposition –, im bevölkerungsreichsten Bundesland widerwillig wieder zusammen: Kaum einer, der daraus ein Abbild für die Zeit nach der Bundestagswahl zu malen versucht. Schwarz-Gelb, als Gegenprojekt zu Rot-Grün, für das sich Angela Merkel und der verstorbene FDP-Chef Guido Westerwelle vor der Wahl 2005 noch mächtig ins Zeug gelegt hatten, ist heute allenfalls noch ein Verlegenheitsmodell. Nichts, was noch irgendjemanden elektrisiert, selbst den verbliebenen Fans, die ohnehin nicht sehr zahlreich sind.

Und selbst die wissen: Es führt kein Weg zurück in die mit Kohl beendete Nachkriegsepoche mit der aus der Ost-West-Teilung geborenen scharfen Polarisierung von Links und Rechts, Konservativ-Liberalen und zur Daueropposition verdammten Sozialdemokraten nebst grünem Anhängsel. Schon die vier Jahre Schwarz-Gelb von 2009 bis 2013 waren im Grunde eine einzige Farce. Wie konnte es auch anders sein mit Merkel, die bei ihrem Vorgänger das Aussitzen gelernt hatte, und Kohls Antipoden Westerwelle. Politisch-kulturell wie persönlich verband die CDU-Reformerin aus dem Osten und den auf Steuersenkung reduzierten Westliberalen aus Bonn so gut wie nichts. Niemand sehnt sich nach einer weiteren Wiederholung mit derselben Kanzlerin und Westerwelles smartem Wiedergänger Christian Lindner.

Die politischen Verhältnisse haben sich ohnehin seit dem welthistorischen Umbruch von 1989/90 weit ausgefächert, genauso wie die Lebenswelten der Bürger. Aus dem Bonner Drei-, dann Vierparteiensystem mit klaren Zuordnungen ist eine Gemengelage aus sechs bis sieben Parteien geworden, wenn man die eigenwillige CSU von Horst Seehofer gesondert rechnet.

Koalitionen sind keine Liebesheiraten mehr

Programmatisch unterscheidet sie – mit Ausnahme der Linken und der AfD – nicht mehr viel. Denn die komplizierte Weltlage und die vielfältigen politischen und wirtschaftlichen Probleme verlangen heute ganz andere, diffizilere, pragmatischere Antworten als zu Zeiten des schwarz-gelben Riesen Kohl, der noch mit roten Socken gegen die SPD und deren angeblich drohendem Bündnis mit der Linkspartei erfolgreich Wahlkampf machen konnte.

Koalitionen sind heute keine erträumten politischen Liebesheiraten mehr, für die die Parteien im Wahlkampf werben, sondern Zweckbündnisse auf Zeit. Oft ergeben sie sich erst aus der Arithmetik des Wahlergebnisses. So wie in Nordrhein-Westfalen, wo Schwarz-Gelb eher zufällig zustande kam, weil die Linke knapp aus dem Landtag flog und CDU und FDP dadurch eine ebenso knappe Mehrheit bekamen.

Bezeichnend auch, dass keine der beiden Parteien Schwarz-Gelb angestrebt hatte. Armin Laschet, der schwarz-grün angehauchte neue CDU-Ministerpräsident, hätte lieber mit den Grünen angebandelt und eher mit der SPD, wenn die gewollt hätte, regiert als mit Lindners FDP, mit der er erkennbar fremdelt. Umgekehrt wäre Lindner lieber in der Opposition geblieben oder wäre eine Ampelkoalition eingegangen, wenn es dafür gereicht hätte, um sich für den Herbst im Bund alle Optionen offenzuhalten. Das aus der Laune des Wahlresultats erzwungene jetzige Düsseldorfer Regierungsbündnis ist für ihn ein taktisches Worst-Case-Szenario.