Auf das Steuerkonzept der SPD für die Bundestagswahl reagieren Wirtschaft und die anderen Parteien mit Kritik. Während der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) eine Belastung vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen und deshalb negative Auswirkungen auf Arbeits- und Ausbildungsplätze befürchtet, werfen CDU und CSU dem bisherigen Koalitionspartner Augenwischerei und den Beginn einer neuen Neiddebatte vor. Die Linke wiederum weist auf die Diskrepanz zwischen den Plänen der SPD in der Sozialpolitik und deren Finanzierung hin.

Am Montag hatte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz das Konzept vorgestellt und jährliche Steuerentlastungen von mindestens 15 Milliarden Euro vor allem für Menschen mit geringen und mittleren Einkommen sowie Familien versprochen. Zusätzlich sollen Geringverdiener noch von niedrigeren Sozialabgaben profitieren – bezahlt aus Haushaltsmitteln. Ab 2020 soll der Solidaritätszuschlag entfallen, zunächst für Einkommen bis zu 52.000 Euro für Alleinstehende. Im Gegenzug soll der Spitzensteuersatz von bisher 42 auf 45 Prozent steigen, allerdings erst ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen in Höhe von gut 76.000 Euro.



DIHK-Präsident Eric Schweitzer wies in der Neuen Osnabrücker Zeitung darauf hin, dass die meisten mittelständischen Unternehmen Personengesellschaften seien, die Einkommensteuer zahlen. Diesen Betrieben werde die SPD mit ihrem Steuerkonzept wichtiges Kapital entziehen. "Das hemmt Innovationen und Investitionen."



"Bitte für alle und konsequent"

Nach Ansicht der Chefin der CSU-Bundestagsabgeordneten, Gerda Hasselfeldt, "verlangen die Sozialdemokraten wieder Steuererhöhungen für die Leistungsträger der Mitte und setzen damit auf Neid". Der Passauer Neuen Presse sagte sie: "Mit Steuererhöhungen beschädigen wir auch den für Deutschland so wichtigen Mittelstand." Hasselfeldts Unionskollege Jens Spahn kritisierte vor allem Schulz' Vorschlag, den Solidaritätszuschlag zunächst für Klein- und Mittelverdiener abzubauen. Das sei Augenwischerei, sagte der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium ebenfalls der Passauer Neuen Presse. "Die unteren Einkommen zahlen nämlich heute schon gar keinen Solidaritätszuschlag, das heißt, die Entlastung läuft ins Leere." Den Soli für die Mittelschicht weiterlaufen zu lassen, träfe jene überproportional, die eigentlich entlastet werden sollten. "Der Solidaritätszuschlag muss abgebaut werden. Aber dann bitte für alle und konsequent", sagte der CDU-Politiker.



Dass die SPD die Wiedereinführung der Vermögensteuer umgeht, stößt beim linken Parteiflügel auf Widerstand. "Für uns ist die Vermögensteuer nicht vom Tisch, und das sehen nicht nur die Jusos so", sagte die Chefin des SPD-Nachwuchses, Johanna Uekermann, im ZDF. Die Spitzenkandidatin der Linken, Sahra Wagenknecht, warf der SPD vor, vor "der Kampagne der Mächtigen und Reichen eingeknickt" zu sein. Das Steuerkonzept der Sozialdemokraten sei ein Armutszeugnis. "Wie Schulz mit diesem devoten Steuerkonzept all seine schönen Versprechen von besserer Bildung und gebührenfreier Kita finanzieren will, weiß wahrscheinlich noch nicht einmal er selbst", sagte sie der Welt.



Steuerkonzept der Union im Juli

Lob kommt vom Bund der Steuerzahler – zumindest für die Teilabschaffung des Soli. Dies sei ein "gutes Signal", sagte Verbandspräsident Reiner Holznagel den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Allerdings kritisierte er es zugleich als "Wermutstropfen", dass der Zuschlag zunächst nur für einen Teil der Steuerzahler und nicht für alle auslaufen solle. Holznagel stört sich auch an der geplanten Erhöhung des Spitzensteuersatzes und der Reichensteuer. Dies sei "weder gerecht noch angesichts gigantischer Steuerzuwächse notwendig", sagte er und bescheinigte der SPD die Schaffung einer "Riesenumverteilungsmaschinerie", die das Steuersystem nicht verbessert.

Zugleich drängte Holznagel die Union, nun ihre Steuerpläne zu konkretisieren. "Jetzt ist die Union sehr stark in der Pflicht, ambitionierte Ziele zu formulieren und konkret zu sagen, wer nach ihren Vorstellungen ab wann welche Steuern zahlen soll", sagte der Verbandspräsident. Die 15 Milliarden Euro Entlastung, von denen Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) gesprochen habe, seien zu wenig. Auch SPD-Parteivize Thorsten Schäfer-Gümbel rief die Union auf, sich endlich an dem Wettbewerb der Parteien um bessere Ideen zu beteiligen und sich Zukunftsfragen nicht weiter zu verweigern. "Wer sich um das Thema 'Soli' herumdrückt, kann kein seriöses Steuerkonzept vorlegen. Wir haben uns nicht gedrückt." Ihr komplettes Wahlprogramm will die SPD am kommenden Sonntag auf ihrem Bundesparteitag in Dortmund verabschieden.