Der Bundesregierung bleibt keine Wahl: Nachdem sich der türkische Präsident Erdoğan auch bei einem letzten Vermittlungsversuch von Außenminister Sigmar Gabriel geweigert hat, im Streit um ein dauerhaftes Besuchsrecht für Bundestagsabgeordnete bei den im osttürkischen Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten einzulenken, wird sie morgen deren Abzug und ihre Verlegung nach Jordanien beschließen. Ein weiteres düsteres Kapitel in den angespannten deutsch-türkischen Beziehungen wird geschlossen.

Alles andere als ein umgehender Abzug wäre der deutschen Öffentlichkeit jetzt nicht mehr zu vermitteln. Denn Erdoğan hat nicht nur Gabriel, sondern auch die Kanzlerin und den Bundestag persönlich brüskiert. Obwohl alle vorherigen Bemühungen gescheitert waren, die türkische Regierung zu einem Nachgeben zu bewegen, und obwohl deutsche Politiker und Abgeordnete aller Parteien seit Wochen auf den Abzug drängten, hat Angela Merkel ihren Außenminister über Pfingsten noch einmal nach Ankara gesandt.

Aber Gabriel gelang es nicht, Erdoğan und seinen türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu zu überzeugen, warum die Bundesregierung auf dem freien Zugang der deutschen Parlamentarier zu den Soldaten in Incirlik bestehen musste: weil die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist und Deutschland, anders als die Halbautokratie Türkei, so etwas ernst nimmt. Die deutschen Parlamentarier müssen deshalb jederzeit in der Lage sein, sich selbst ein Bild zu machen, ob sich der Einsatz der deutschen Aufklärungstornados und deren Besatzungen gegen den IS-Terror im Rahmen des von ihnen erteilten Mandats bewegt.

Doch Erdoğan ließ die letzte Chance verstreichen, einen Bruch in dieser heiklen Frage zwischen beiden Ländern zu vermeiden. Aus innenpolitischen Gründen, wie Gabriel freimütig verriet: Dem türkischen Präsidenten ist es offenkundig wichtiger, sich als starker Mann gegenüber Deutschland aufzuspielen, als eine weitere Beschädigung des deutsch-türkischen Verhältnisses und eine schwere Belastung innerhalb des Nato-Bündnisses zu vermeiden.

Im Gegenzug lehnte die Bundesregierung völlig zu Recht die ultimative Forderung Ankaras ab, türkische Diplomaten und Offiziere auszuliefern, die nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei in Deutschland Schutz suchten. Auf eine solche Erpressung – Besuchsrecht gegen Bruch des Asylrechts – durften und konnten sich Merkel und Gabriel nicht einlassen.

Die Türkei bleibt ein Partner

Dennoch: Der Abzug der deutschen Einheit aus Incirlik darf kein weiterer Schritt zu einem endgültigen Bruch mit der Türkei sein. Deutschland und die Türkei sind und bleiben Partner auf vielen Feldern, nicht nur in der Nato. Ob sie wollen oder nicht.



Sicher, die Türkei ist unter Erdoğan einer der im Moment schwierigsten Partner und zugleich ein außenpolitischer Gegner Deutschlands, auf einer Stufe ungefähr mit den USA unter Donald Trump. Aber sie ist im Kampf gegen den IS und damit auch zum Schutz Deutschlands vor dessen islamistischem Terror schon aus geografischen Gründen unverzichtbar. Und sie leistet bei der Versorgung und Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus dem Nachbarland Syrien einen enormen Beitrag – auch jenseits des umstrittenen Deals zwischen der EU und Ankara.