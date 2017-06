Was bewegt die Menschen in “Überland”? Diskutieren Sie mit unseren Reportern in Berlin.

Was denken die Menschen in kleinen, entlegenen Orten wie Habichsthal, Hitzacker oder Miltenberg? Vier Reporter unserer #D17-Serie "Überland" sprechen am 11. Juli um 19 Uhr im Berliner Radialsystem über ihre Erfahrungen mit den ländlichen Regionen Deutschlands. Der Eintritt ist kostenlos.