Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat dem Gesetzesentwurf der Ehe für alle zugestimmt. Sofern auch der Bundespräsident den Entwurf unterschreibt, heißt es künftig in Paragraf 1353 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB): "Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen."

In der Debatte des Bundesrats wiesen die meisten Redner Bedenken zurück, das neue Gesetz stehe nicht im Einklang mit dem Grundgesetz. Die Ehe müsse nicht zwingend eine Verbindung von Mann und Frau sein, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen. Hingegen bekräftigte Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) die verfassungsrechtlichen Bedenken der Staatsregierung des Freistaats.

Das Gesetz sieht vor, den Standesämtern eine dreimonatige Vorbereitungszeit einzuräumen. Die ersten Ehen von Homosexuellen sollen demnach ab dem 1. Oktober geschlossen werden können. Bislang können schwule und lesbische Paare lediglich eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. In vielen Bereichen, etwa bei der Einkommensteuer, beinhaltet sie eine Gleichstellung mit der Ehe. Allerdings haben eingetragene Partnerschaften kein gemeinsames Adoptionsrecht.



Das Eheverständnis von Kirchen und Religionsgemeinschaften bleibt davon unberührt. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, bekräftigte die ablehnende Haltung der katholischen Bischöfe. Er setze auf eine weitere Erörterung des Themas vor dem Bundesverfassungsgericht. Dagegen begrüßt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) die "Ehe für alle", wenn auch verklausuliert. Der Rat der EKD spricht sich für eine vollständige Öffnung des "rechtlichen Raums" für homosexuelle Lebenspartner aus. Er fügte jedoch hinzu, zur Frage der "Ausgestaltung eines rechtlichen Rahmens" gebe es in den evangelischen Landeskirchen wie in der weltweiten Kirche "unterschiedliche Auffassungen, die auch weiterhin ihre Berechtigung haben werden".



Auch Ost-West-Angleichung der Rente kommt

Ebenfalls in der letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Bundesrat der Angleichung der Renten in den alten und neuen Bundesländern bis 2025 zugestimmt. Der Angleichungsprozess soll 2018 beginnen und in sieben Schritten erfolgen. Für Rentner im Osten bedeutet dies eine Anhebungen ihrer Bezüge. Im ersten Jahr wird der Rentenwert Ost auf 95,8 Prozent des Westwertes gehoben. In den darauf folgenden Jahren steigt er um jeweils 0,7 Prozent.

Parallel dazu soll die höhere Bewertung der Löhne für die Rentenberechnung im Osten gesenkt werden und bis Anfang 2025 entfallen. Der sogenannte Hochwertungsfaktor hatte bislang ostdeutsche Beitragszahler besser gestellt.

Die Kosten der Angleichung werden für das Startjahr 2018 mit 600 Millionen Euro veranschlagt. Im Jahr der kompletten Angleichung des Rentenrechts sollen es 3,9 Milliarden Euro sein. Die Mehrkosten werden vor allem aus Beitrags- und Steuermitteln finanziert.

Die neue Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), sprach von einem "wichtigen Tag" für die ostdeutschen Länder. Sie räumte zugleich ein, dass es bis zur Angleichung noch recht lange dauern werde. Deshalb solle die Entwicklung der Löhnen beachtet werden, um den letzten Schritt der Angleichung unter Umständen vorzuziehen. "Die Deutsche Einheit wird erst vollendet sein, wenn es auch die soziale Einheit gibt."