Bundeskanzlerin Angela Merkel löst bei den Deutschen deutlich mehr Enthusiasmus aus als ihr SPD-Herausforderer Martin Schulz. 36 Prozent der Wählerschaft können sich für Merkel "richtig begeistern". Nur 15 Prozent sagen dies über Schulz. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Instituts für angewandte Sozialwissenschaft (infas) im Auftrag der ZEIT.

Anders als bei der traditionellen Sonntagsfrage wurde dabei nicht nach konkreten Wahlabsichten gefragt, sondern die Haltung der Wähler gegenüber den beiden Kandidaten ermittelt. Merkel löst den Ergebnissen zufolge nicht nur in den Reihen von CDU-Wählern Begeisterung aus. 40 Prozent der Grünen- und sogar 24 Prozent der SPD-Wähler sagen, dass die Kanzlerin sie begeistere.

Der infas-Geschäftsführer Menno Smid ist der Ansicht, dass es sich bei den Ergebnissen nicht bloß um eine Momentaufnahme handele. "Wir haben die Intensität einer affektiven Haltung gegenüber Personen gemessen. Eine solche Messung ist gegenüber kurzfristigen Themeneinflüssen erfahrungsgemäß robust", sagte er der ZEIT.



Merkel scheint führungsstärker und kompetenter

Auch in anderen Umfragen liegt Merkel in der Beliebtheit bei den Wählern vorn, etwa im ARD-Deutschlandtrend vom 6. Juli: Wenn die Kanzlerin beziehungsweise der Kanzler direkt gewählt werden könnte, dann würden sich demnach 57 Prozent der Befragten für die CDU-Kandidatin entscheiden, 28 für Martin Schulz. 11 Prozent der Befragten gaben an, keinen der beiden Kandidaten wählen zu wollen.

Die Umfrage zeigt auch, dass Merkel beim Profilvergleich hinzugewonnen hat: 77 Prozent der Deutschen halten Merkel für die stärkere Führungspersönlichkeit. Das entspricht 20 Punkten mehr als noch im März. Nur zwölf Prozent sagen das von Schulz – elf Punkte weniger im Vergleich zu vor vier Monaten. 67 Prozent halten sie für kompetenter (+15), 55 Prozent für glaubwürdiger (+15).