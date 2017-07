Mit Botschaften vor allem zu Umwelt und Klima wollen die Grünen bei der Bundestagswahl die Wähler überzeugen. "Umwelt ist nicht alles. Aber ohne Umwelt ist alles nichts", steht auf einem von zwei Großflächenplakaten, die die Partei vorstellte. Vor dem typischen grünen Hintergrund sollen pinke Motive für Aufmerksamkeit sorgen.

"Wir stellen zur Wahl, dass endlich etwas getan werden muss, damit der Klimaschutz ins Zentrum kommt", sagte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt. Bei der Bundestagswahl am 24. September müsse es unbedingt um diese "Existenzfrage der Menschheit" gehen.

"Das Rennen um Platz drei ist tatsächlich eröffnet", sagte Co-Spitzenkandidat Cem Özdemir zu einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen, die Linke, Grüne, FDP und AfD mit jeweils acht Prozent gleichauf hinter Union und SPD sieht. Bei der Bundestagswahl vor vier Jahren hatten die Grünen 8,4 Prozent der Stimmen erhalten. Viele in der Wirtschaft seien inzwischen "zutiefst verunsichert", weil sie spürten, dass Klimawandel keine Einbildung "von irgendwelchen Ökos" sei, sagte Özdemir.

Mit Wahlplakaten wie diesem ziehen die Grünen in den Bundestagswahlkampf. © Bündnis 90/Die Grünen





Auf weiteren Plakaten werben die Grünen unter anderem mit den Sprüchen "Integration muss man umsetzen. Nicht aussitzen" und "Gesundes Essen kommt nicht aus einer kranken Natur". Andere Themen sind Europa, Chancengleichheit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und Kinderarmut.

Vor Kurzem hatten die Grünen für Diskussionen gesorgt, weil sie auf Twitter Wahlplakate der FDP verbreiteten, auf denen sie den Text in spöttische Sprüche auf Kosten der FDP geändert hatten. Die FDP sprach von einem "Foul" im Wahlkampf. Die Manipulation ohne klare Kennzeichnung sei angesichts von Fake-News kritisch.

Die FDP will in ihrer Kampagne die Beliebtheit ihres Spitzenkandidaten Christian Lindner nutzen und zeigt ihn auf vielen Plakaten. Die CDU setzt vor allem auf Plakate in den deutschen Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold.