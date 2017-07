Der Verdacht, die fünf großen deutschen Automobilhersteller hätten ein Kartell gebildet, um Regeln zur Begrenzung von Schadstoffemissionen zu unterlaufen, stellt einen Wendepunkt in der seit mehr als einem Jahr schwelenden Abgasaffäre dar. Er markiert einen historischen Tiefpunkt in dem Vertrauensverhältnis und der öffentlichen Wahrnehmung der deutschen Leitindustrie. Das können wir uns nicht leisten.



Es ist höchste Zeit, industriepolitisch die Zeichen der Zeit zu erkennen und neue Wege zu gehen; es ist höchste Zeit, 130 Jahre nach seiner Geburt in das Zeitalter des schadstofffreien Autos aufzubrechen. Die Automobilbranche ist Deutschlands erfolgreichste und wichtigste Industrie. Sie wird international nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie in der Lage ist, schadstofffreie Autos zu bauen und in den Markt zu bringen.



Cem Özdemir geboren 1965 im württembergischen Urach, ist seit November 2008 einer der beiden Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen.

Die Autobranche und die althergebrachte Verkehrspolitik stehen vor einem großen Scherbenhaufen. Die Situation ist sehr vergleichbar mit 2011, bei der die Energiekonzerne und die klassische Energiepolitik nach Fukushima vor einem Trümmerfeld standen. Damals wie heute war aus der Gemengelage aus Politik und Industrie eine innovationsfeindliche Blase entstanden, die sich auf den traditionellen Technologien ausgeruht hatte, anstatt aggressiv und mit hoher Geschwindigkeit die Marktführerschaft bei den sauberen Zukunftstechnologien zu suchen.



Den Anschluss verpasst

Das Ergebnis in der Energiewirtschaft war, dass die Energiekonzerne über 10 Jahre lang den Anschluss an die erneuerbaren Energien verpasst haben und jetzt mühsam versuchen, aufzuholen. Diese Situation droht uns auch bei der Automobilindustrie, die zu lange Nullemissionsfahrzeuge (Elektromobilität, Wasserstofffahrzeuge) als Technologien einer fernen Zukunft deklariert haben und es so anderen ermöglicht haben, die Markt- und Technologieführerschaft zu bekommen.



In China und Kalifornien sind Politik und Industrie längst weiter als in Deutschland, und die Mehrzahl der Länder in Europa hat deutlich höhere Elektroauto-Zulassungszahlen. Immer mehr Länder wie zuletzt Frankreich und Großbritannien verkünden Endzeitpunkte für den Verkauf von Diesel- und Benzin-Autos – während in Deutschland so getan wird, als wäre dieser Moment noch Ewigkeiten weg oder würde vielleicht sogar (Stichwort "Wunderdiesel") gar nie kommen. Diese Entwicklung ist hochgefährlich: für den Industriestandort Deutschland, für den Klimaschutz und für unsere Gesundheit.

Die Politik muss jetzt endlich das tun, wofür Politik eigentlich da ist: im Dialog mit den unterschiedlichen Akteuren der ureigenen Aufgabe nachzukommen, auch in der Verkehrspolitik den richtigen Ordnungsrahmen zu setzen und den Weg in die Zukunft zu öffnen. Zu lange haben wir darauf vertraut, dass die Industrie den Mechanismen des Marktes folgend diesen Weg ohne regulatorische Begleitung gehen wird. Und es wird immer klarer: Zu lange hat die Politik zu eng mit der Industrie verzahnt auf deren Selbstkontrolle gesetzt.



Stabilität und Sicherheit für alle Beteiligten

So wie die Energiewende-Beschlüsse des Deutschen Bundestags von 2011 zum Atomausstieg und zum Ausbau der erneuerbaren Energien den Rahmen für die Energiepolitik der nächsten Jahre und Jahrzehnte bilden, so braucht es jetzt einen langfristigen Ordnungsrahmen für die Verkehrswende, der allen Beteiligten Stabilität und Sicherheit bietet, um die notwendigen Zukunftsentscheidungen zu treffen.



Und während die Energiewende-Beschlüsse von 2011 sich um die Frage des Ausstiegs aus der Kohlewirtschaft herumgedrückt haben und dieser deshalb in der kommenden Legislaturperiode mühsam nachgeholt werden muss, wird es bei der Verkehrspolitik darum gehen, gleich von Anfang an den Abschied von den fossilen Energieträgern Benzin und Diesel mitzustrukturieren und den damit einhergehenden Strukturwandel zu organisieren. Ein Ordnungsrahmen, der fördert und fordert, ist gerade deshalb notwendig, um Innovation und Bewegung in der Verkehrspolitik anzustoßen und gleichzeitig im Blick zu behalten, dass die Autokonzerne auch in der Lage sein müssen, die milliardenschweren notwendigen Investitionen für den Wandel zu tätigen.

Deshalb brauchen wir jetzt eine Zukunftskommission auf Bundesebene, die für eine neue Orientierung sorgt. Gefragt ist wesentlich mehr als ein Dieselgipfel, der sich um die Altlasten der Vergangenheit kümmert. Es ist jetzt dringend notwendig, wesentlich breiter und intensiver über Lösungspfade in eine abgasfreie Zukunft gemeinsam mit der Automobilindustrie, der Wissenschaft, den Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden, den Gewerkschaften und anderen wichtigen Akteuren nachzudenken und konkrete Vorschläge für die Umsetzung in der nächsten Legislaturperiode zu entwickeln.

Diese Fragen sind zu klären

Klimaschutz, saubere Luft, zukunftsfähige, innovative und wettbewerbsfähige Industrie und der Erhalt von Arbeitsplätzen – das sind die Eckpunkte des Zieldreiecks der Zukunftskommission Saubere Automobilität. Zu klärende Fragen werden unter anderem sein:

Wie gelingt schnellstmöglich die Neuorientierung der deutschen Automobilindustrie als Homebase für die Herstellung sauberer und klimaschonender Fahrzeuge?

Welche Aufgaben haben Politik, Industrie und Gewerkschaften in dieser industriepolitischen Transformation? Welche Strukturwandelprozesse müssen jetzt angestoßen werden?

Mit welcher Strategie werden die Klimaschutzziele für den Verkehrssektor erreicht und so Deutschlands Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen gesichert?

Mit welcher Strategie werden die EU-Luftreinhalteziele eingehalten und so in den Städten saubere Luft hergestellt?

Welche Rolle hat das Auto im Rahmen einer Verkehrswende-Strategie, in der Digitalisierung, neue Konsumentenpräferenzen und eine neue Stadtplanung die Mobilität zur Dienstleistung machen?

Welche Investitionen im Bereich der Elektromobilität und der Elektroinfrastruktur müssen jetzt angestoßen werden? Wie wird die Investitionsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie in der Übergangszeit gesichert? Welche Übergangs- und Brückenlösungen (wie zum Beispiel verstärkte Markteinführung von Hybridfahrzeugen) führen zum Ziel?

Welche Strukturen sind in der Regulierung nötig, damit sich ein Skandal wie der Dieselskandal in Zukunft nicht wiederholt? Welche ordnungspolitischen Strukturen verhindern eine kartellähnliche Machtkonzentration, die offensichtlich maßgeblich zum aktuellen Desaster geführt hat?

Ich schlage daher vor, dass das Bundeskanzleramt Persönlichkeiten, die für die entscheidenden Stakeholder stehen, zu einem Arbeitsprozess über drei bis fünf Monate einlädt, um konkrete, umsetzbare Vorschläge zu entwickeln und dabei auch auf die kartellrechtlichen Vorwürfe einzugehen und die Folgerungen daraus in die Vorschläge zu integrieren. Teilnehmer der Zukunftskommission sollten ausgewählte Persönlichkeiten sein, die überparteilich anerkannt sind und mit hoher Sachkompetenz und Reputation für das Thema stehen.



Die Konzerne dürfen sich nicht selbst regulieren

Die Automobilindustrie ist dabei in einer besonderen Rolle: Einerseits ist sie wesentlicher Akteur dieser Verkehrswende, deswegen muss sie in der Kommission vertreten sein. Andererseits dürfen die Konzerne selbst jedoch nicht ihren eigenen Regulierungsrahmen mitbestimmen, sodass sie in der Kommission in allen Fragen der CO2- und Schadstoffregulierung sowie der Aufsicht und Kontrolle dieser Regulierungsvorgaben nicht an der Entscheidung beteiligt werden dürfen. Die Kommission sollte eine unabhängige Geschäftsstelle haben, die zum Beispiel beim Umweltbundesamt oder dem Sachverständigenrat für Umweltfragen angebunden sein könnte.



Die Zukunftskommission Saubere Automobilität sollte schnellstmöglich, noch vor der Bundestagswahl, berufen werden. Ihre Empfehlungen könnten dann Ende des Jahres vorliegen und Anfang 2018 in die legislativen Verfahren eingespeist werden – völlig unabhängig vom Wahlausgang oder konkreten Koalitionskonstellationen. Als Vorsitzenden schlage ich deshalb den früheren Bundesumweltminister Klaus Töpfer vor, der im Jahr 2011 nach dem Super-GAU von Fukushima die Ethikkommission für eine sichere Energieversorgung so herausragend erfolgreich geleitet hat und die Grundlage für die richtungsweisenden parlamentarischen Energiewende-Beschlüsse gelegt hat.



So, wie Deutschland nach Fukushima die Lehren aus der falschen Energiepolitik der vergangenen Jahrzehnte gezogen hat, so müssen wir jetzt die Lehren aus der falschen Verkehrspolitik der vergangenen Jahrzehnte ziehen und sie vollkommen neu in Bewegung bringen.