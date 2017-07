Die Verbundenheit zwischen den Deutschen und den Türken ist "ein Schatz". Die Beziehungen zur Türkei verschlechterten sich, aber nichts davon richte sich gegen die Türken und die Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland. Das hat Außenminister Sigmar Gabriel, ohne falsches Pathos, in einem Aufruf an die Deutschtürken in der Bild-Zeitung in türkischer und deutscher Sprache versichert.



Völlig zu recht. Der Text ist wichtiges Signal in Zeiten, in denen wir jeden Tag über neue Repressalien in der Türkei lesen müssen und Präsident Recep Tayyip Erdoğan zuletzt sogar deutsche Menschenrechtler verhaften ließ und deutschen Abgeordneten den Zutritt zu Bundeswehrsoldaten auf dem Stützpunkt Konya verweigert. Weshalb der Konflikt zwischen den Regierungen eskaliert.

Die Türkei ist und bleibt ein enger Partner Deutschlands. Nicht nur als unverzichtarer Scharnier zwischen Europa, Afrika und dem Mittleren Osten. Nicht nur, weil sie als Folge dieses Krieges und seiner Lage Millionen Flüchtlinge beherbergt, die sonst wahrscheinlich nach Europa und Deutschland weiterziehen würden.

Sondern weil auch sonst beide Länder viel verbindet: eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Tourismus, die Geschichte, vor allem aber die drei Millionen Türkischstämmigen, deren erste die deutsche Wirtschaft und die deutsche Politik in den 1950er Jahren als Gastarbeiter geholt hatten. Und die heute als normale Menschen, wie der berühmte Ausspruch von Max Frisch lautet, unter den Deutschen leben. Und natürlich zu Deutschland gehören, genauso wie ihre meist islamische Religion. Eine nicht nur außen-, sondern auch innenpolitische Eskalation im Verhältnis zu den Deutschtürken wäre nicht im deutschen Interesse.

Die Türkei war nicht nur militärischer Verbündeter Deutschlands schon im Ersten Weltkrieg, sondern hat während der Nazi-Zeit auch vielen verfolgten Deutschen Asyl gewährt, darunter zahlreichen Wissenschaftlern und Sozialdemokraten wie dem späteren ersten Regierenden Bürgermeister von Berlin, Ernst Reuter, und dessen Sohn, dem späteren Daimler-Benz-Chef Edzard Reuter. Dieses historische Kapitel ist heute weitgehend vergessen. Aber schon deshalb darf die Bundesregierung keine türkischen Asylsuchenden an Erdoğan ausliefern.

Vorerst keine normalen Beziehungen

Das Band zwischen beiden Staaten ist mittlerweile zum Zerreißen gespannt, seit sich die AKP unter Erdoğan von einer reformerischen Kraft zu einer autoritär-menschenrechtsfeindlichen gewandelt hat, mit brutaler Unterdrückung der Meinungsfreiheit, der kurdischen und sonstigen Minderheiten und jeglicher Opposition. Aber es gibt dieses Band noch – in weiten Teilen der türkischen Zivilgesellschaft, die im Widerstand zu Erdoğan stehen, bei vielen Deutschtürken und zumindest in Teilen der übrigen deutschen Gesellschaft.

Solange die Türkei sich immer weiter in Richtung einer Diktatur bewegt, kann es eine keine normalen Beziehungen zu dem Land geben. Deshalb sind Gegenmaßnahmen, wie sie die Bundesregierung erwägt, berechtigt. Deutschland muss zeigen, dass es sich von der Türkei und ihrem derzeitigen Machthaber nicht alles gefallen lässt. Das ist Deutschland auch den Erdoğan-Gegnern unter den Deutschtürken schuldig.

Aber für die Zukunft sollten Deutschland und die EU die Tür für die Türkei nicht endgültig verschließen. Die Perspektive, irgendwann formell und politisch zum freien Europa zu gehören, ist für demokratisch gesinnte Türken, ob sie nun in der Türkei leben oder hier, ein Hoffnungsschimmer in der jetzigen Finsternis in ihrem Land, ihrer alten Heimat. Vielleicht ist war das der eigentliche Kern von Gabriels Botschaft an die Deutschtürken und die Türken: Wir geben Euch nicht auf.