Die Bundesregierung hat den Entzug mehrerer Journalisten-Akkreditierungen während des G20-Gipfels erneut verteidigt. "Wir sprechen von sehr ernsthaften Sicherheitsbedenken und einer Neubeurteilung der Sicherheitslage insgesamt", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Ihm sei die dringende Empfehlung der Sicherheitsbehörden überbracht worden, einer begrenzten Zahl von Reportern die Akkreditierung zu entziehen.



"Ich hätte in meiner Verantwortung als Chef des Bundespresseamtes nicht verantworten können, diese ernsthaften Hinweise und diese dringende Empfehlung zu ignorieren und stehe auch dazu." Über die einzelnen Fälle könne er keine Auskunft geben.

Die betroffenen Journalisten hatten kritisiert, sie wüssten selbst nicht, warum sie ausgeschlossen wurden. Dazu teilte das Innenministerium mit: "Sollte es da Defizite gegeben haben, werden wir das selbstverständlich zum Anlass nehmen, das noch einmal auf den Prüfstand zu stellen und dafür zu sorgen, dass so etwas in Zukunft anders und besser passiert."



Ein Sprecher des Ministeriums wollte jedoch ebenfalls nicht konkret auf die Art der Sicherheitsbedenken eingehen. "Es ging bei verschiedenen Personen um Straftaten, auch nicht unerhebliche Straftaten", sagte er, ohne Details zu nennen.

Die Bundesregierung wies dabei den Vorwurf zurück, ausländische Sicherheitsdienste könnten den Ausschluss erwirkt haben. Für das Zulassungsverfahren seien Bundespresseamt und Bundeskriminalamt zuständig und keine Behörden im Ausland, sagte Regierungssprecher und Bundespresseamts-Chef Seibert.



Das Bundespresseamt hatte 32 Journalisten nachträglich die Akkreditierung zum Gipfel entzogen. Einige Reporter hätten ihre Zugangsgenehmigung zunächst trotz Sicherheitsbedenken erhalten, argumentierte das Bundeskriminalamt (BKA), das für die Prüfung der Anmeldungen zuständig war. "Gewichtige zusätzliche sicherheitsrelevante Erkenntnisse und die Gesamtbeurteilung der aktuellen Entwicklungen der Gipfelsituation führten am Donnerstag, dem 6. Juli, und am Freitag, dem 7. Juli, zu einer Neubewertung mit dem Ergebnis, in 32 Fällen die Akkreditierung nachträglich zu entziehen", erklärte das BKA. Die betroffenen Journalisten könnten weitere Informationen beim Datenschutzbeauftragten des BKA erfragen.

Rechtswidriges Vorgehen?

Die Grünen und Journalistenverbände forderten am Mittwoch Aufklärung darüber, wer warum auf die Liste gelangt sei.



Aus Sicht der Deutschen Journalisten-Union (DJU) ist der Entzug der Akkreditierung nicht akzeptabel: "Wir halten die Maßnahme für rechtswidrig und werden diese Frage notfalls auf dem Rechtsweg klären lassen", schrieb DJU-Bundesgeschäftsführerin Cornelia Haß an Seibert, die Bundesdatenschutzbeauftragte Andrea Voßhoff und den Präsidenten des Bundeskriminalamtes, Holger Münch. Die DJU sieht außerdem einen Verstoß gegen den Datenschutz, da Listen mit den Namen der ausgeschlossenen Journalisten fotografiert und gefilmt worden seien. "Ich halte dieses Vorgehen nicht nur für einen ausgemachten Skandal, sondern ebenfalls für rechtswidrig", schreibt Haß. Auch die Datenschutzbeauftragte des Bunds äußerte über einen Sprecher Bedenken. Laut Innenministerium wird nun "sehr sorgfältig geprüft, ob die Polizisten die Namen nicht ausreichend abgeschirmt haben und ob Listen auf Papier der beste Weg waren.



Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV), Frank Überall, sagte: "Journalisten wurde durch diesen nachträglichen Akkreditierungsentzug die Arbeit für Redaktionen und damit ihr Beruf unmöglich gemacht." Es sei nun an der Zeit, Fakten zu präsentieren: "Was war an diesen Informationen angeblich so gravierend, dass es den Eingriff in die Pressefreiheit und die Berufsausübung der Betroffenen rechtfertigte?"