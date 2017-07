Die Gipfeltreffen der G7 und G20 sind auch Gipfeltreffen für ihre Gegner. Tausende Kapitalismuskritiker, Umwelt- und Klimaschutzaktivisten aus aller Welt treffen sich derzeit in Hamburg, wo Kanzlerin Angela Merkel am Wochenende die Regierungschefs der zwanzig wirtschaftsstärksten Länder zum G-20-Gipfel empfängt. Die Demonstrierenden empfängt traditionell die Polizei. Eine erste Großdemonstration am Sonntag und Auseinandersetzungen um ein Protestcamp zeigten die angespannte Stimmung in der Stadt.