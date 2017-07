Am 7. und 8. Juli gastierten die Staatsoberhäupter der 20 reichsten Industrie- und Schwellenländer und der EU beim G20-Gipfel in Hamburg. Während Spitzenpolitiker wie US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel oder der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan über Klimaschutz, Freihandel und Entwicklungshilfe berieten, kam es in den Bezirken Sternschanze, St. Pauli und Altona zu gewalttätigen Ausschreitungen. Wir zeigen Bilder vom G20-Gipfels – und von einer Stadt im Ausnahmezustand.