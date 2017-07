Dieser Text gehört zu unserer Reportageserie Überland. Sieben Lokalreporter berichten für ZEIT ONLINE aus ihrer Region. Die Serie ist Teil unseres Pop-up-Ressorts #D17, in dem wir Deutschland Deutschland erklären wollen.

Die Steinmauer, die den Pilger auf dem Hülfensberg vor einem Sturz in die Tiefe bewahrt, ist warm von der Sonne. Davor, fast 20 Meter hoch, ragt das stählerne Kreuz in den weißblauen Himmel. Werner Henning laufen kleine Schweißtropfen über die Stirn, während er hinab ins sommergrüne Tal zeigt. Dort fließen die Flüsse Frieda, Rosoppe und Rode zusammen, dort steht sein kleines, weißgetünchtes Haus.

Hinter dem Dorf Geismar wellt sich üppig das Eichsfeld, mit seinen drei Schlössern, vier Burgen, zwölf Klöstern, 149 Kirchen und weit mehr als tausend Jahren Geschichte. Es ist ein Land, das auf den Glauben an sich selbst gebaut ist, das sich in einem eigenen Lied besingt und das eine ziemlich fetthaltige Wurst namens Stracke produziert. Es ist ein katholisches Land im wahlweise säkularisierten oder protestantischen Osten, das die Reformation überstand, die preußische Fremdverwaltung und die DDR. Es ist das Land von Werner Henning, über das er in großer Ernsthaftigkeit sagt: "Wir schützen es."

Das "Wir" lässt sich mit "Ich" übersetzen. Henning amtiert seit mehr als 20 Jahren als Landrat des thüringischen Landkreises Eichsfeld – den es, wenn es nach der Regierung in Erfurt ginge, nicht mehr geben sollte. Die Gebietsreform, die sich die Koalitionsparteien von Linke, SPD und Grüne ausgedacht haben, sieht unter anderem vor, die Anzahl der Kreise zu halbieren.

In den meisten Bundesländern in Ostdeutschland, wo die Bevölkerung besonders stark schrumpft, ist man schon weiter. Mecklenburg-Vorpommern hat aus zwölf Landkreisen sechs gebildet, Sachsen-Anhalt machte aus 21 Kreisen elf, Sachsen reduzierte seine 22 Landkreise auf zehn. In Brandenburg wird gerade ein ähnlicher Plan heftig diskutiert.

Dann lieber zu Bayern

Doch nirgendwo ist der Widerstand gegen eine Gebietsreform größer als im kleinteiligen Thüringen, das nach dem Ersten Weltkrieg aus einem knappen Dutzend Residenzen zusammengestoppelt wurde. Die Südthüringer, die in ihren heißen Herzen Franken sind, ballten sich wütend auf den Marktplätzen und wollten sich Bayern anschließen. Die Städter in Weimar veranstalteten unter Zuhilfenahme von Goethe, Schiller und Herder eine Kampagne für ihre Kreisfreiheit.

Doch nirgendwo wirkte der Protest selbstverständlicher als im Eichsfeld. Tausende demonstrierten, mehr als 18.000 unterzeichneten eine Petition, der Kreistag beschloss eine Verfassungsklage. In der Landeshauptstadt Erfurt gab man sich trotzdem unbeeindruckt. Er sei nicht bereit, so sprach trocken der Innenminister, im Mittelalter gezogene Grenzen als Maßstab moderner Verwaltung zu akzeptieren. Nur weil damals ein paar Mönche im Auftrag ihres Erzbischofs den Geist der Reformation vertrieben, lasse er sich nicht seine Reform kaputtmachen.

Das Zentrum der Gegenreformatoren gibt es immer noch, inmitten der katholischen Diaspora, in Heilbad Heiligenstadt, auf dem vormaligen Stiftsberg. Hier stehen die Kirche St. Marien, das Kloster der heiligen Maria Magdalena Postel und die einstige Statthalterei des Mainzer Erzbistums, erbaut im Jahre des Herrn 1738. Dort ist das Landratsamt untergebracht.

Es ist das Schloss von Werner Henning. Der Landrat hat am Morgen in den Roten Saal geladen, einen barocken Traum aus Rosa und Stuck. An dem riesigen Tisch sitzen auf hohen, mit rotem Polster beschlagenen Stühlen der Erste Beigeordnete, der Leiter der Finanzverwaltung und die Chefin des Jugendamtes. Sie und noch zwei, drei andere höhere Mitarbeiter sollen dem Reporter Auskunft geben.