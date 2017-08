Was macht der durchschnittliche Sozialdemokrat nach Feierabend? Wie viel verdient ein FDP-Wähler im Schnitt? Was glauben AfD-Sympathisanten? Das Forschungsinstitut YouGov hat die Anhänger von sechs Parteien nach demografischen Merkmalen untersucht – und sie zu ihren politischen Einstellungen befragt. Die Daten zeigen, welche Themen die Wähler umtreiben und mit welchen Themen die Parteien ihr Stimmpotenzial ausschöpfen könnten. ZEIT ONLINE stellt die Ergebnisse in einer Serie vor.