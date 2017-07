Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hat in der Diskussion über Konsequenzen aus den G20-Krawallen Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz verteidigt. "Ich kann keine Begründung erkennen, warum er zurücktreten sollte", sagte der Kanzleramtsminister im NDR und stellt sich damit auch gegen seine Hamburger Parteikollegen, die den Rücktritt des SPD-Stadtoberen gefordert hatten. Für ihn gehe es nach den Ausschreitungen am Rande des G20-Gipfels aktuell nicht um die Frage einer parteipolitischen Auseinandersetzung, sondern um eine "Auseinandersetzung zwischen den Demokraten, die diesen Rechtsstaat verteidigen", mit radikalen, autonomen, linksextremen Minderheiten, die den Rechtsstaat herausforderten.

"Den Gefallen werde ich ihnen nicht tun"

Beim G20-Gipfel in Hamburg war es tagelang zu schweren Krawallen gekommen. Den Sicherheitsbehörden zufolge wurden insgesamt 476 Polizisten verletzt, 186 Menschen fest- und 225 in Gewahrsam genommen. Die Opposition wirft Scholz vor, die Gefahr von Gewalttaten im Vorfeld des Gipfel heruntergespielt zu haben. Hamburgs CDU-Fraktionschef André Trepoll hatte am Sonntag von der "größten politischen Fehleinschätzung eines Hamburger Bürgermeisters aller Zeiten" gesprochen. Scholz bezeichnete die Krawalle als das Schlimmste, was ihm als Regierungschef bislang widerfahren sei. "Das ist die schwerste Stunde, ganz sicher", sagte er der Bild-Zeitung und schloss – wie zuvor in der ARD – einen Rücktritt erneut aus. "Den Gefallen werde ich den gewalttätigen Extremisten nicht tun."



Stattdessen forderte der Bürgermeister in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt nach den Krawallen Konsequenzen für die Anmelder der "gewalttätig ausgearteten Demonstrationen" und schließt dabei auch eine Schließung der Roten Flora nicht aus. Auf die Frage, ob die Stadt das linksautonome Zentrum im Schanzenviertel noch länger dulden könne, sagte er: "Auch das muss diskutiert werden. Wir werden genau sehen müssen, wer für was Verantwortung hat." Damit zielt er vor allem auf zwei Führungsfiguren der linksautonomen Szene in Hamburg, die sich am Wochenende zu den Ausschreitungen geäußert hatten. Der Bürgermeister hält deren Aussagen aber für wenig glaubwürdig. Es sei "billig", wenn Andreas Blechschmidt und Andreas Beuth von der Roten Flora, die etwa die Demo "Welcome to hell" angemeldet hatten, nun sagten, "dass die ausländischen Militanten auf sie nicht hören. Das wird Konsequenzen für die Zukunft haben. Ich hoffe, dass denen keiner mehr ein Stück Brot abkauft."

"Aber doch nicht, wo wir wohnen"

Vor allem Beuth hatte Kritik auf sich gezogen, als er am Samstagabend in der ARD "gewisse Sympathien" für die Randale im Schanzenviertel bekundet hatte. "Wir als Autonome und ich als Sprecher der Autonomen haben gewisse Sympathien für solche Aktionen", sagte der Anwalt des linksautonomen Zentrums Rote Flora und fügte hinzu: "Aber bitte doch nicht im eigenen Viertel, wo wir wohnen. Also warum nicht irgendwie in Pöseldorf oder Blankenese?"



Unterstützung bekam Scholz auch dafür von Altmaier. "Wir werden prüfen, welche Rolle die Verantwortlichen der Roten Flora gespielt haben", sagte der Kanzleramtschef der Bild-Zeitung. Dort seien "Beweise für Straftaten in großer Menge festgestellt worden". Der Rechtsstaat habe die Möglichkeiten und Mittel, "diesem Problem" zu entgegnen, sagte der CDU-Politiker. Konkreter wurde Hamburgs Innensenator Andy Grote, der symbolhafte Reaktionen wie Rücktrittsforderungen für nicht hilfreich hält. Die Ursachen für die Gewalt lägen tiefer, sagte er im NDR. "Wir müssen uns schon damit beschäftigen, wo kommt diese neue Qualität her. Wer hat auch dazu beigetragen, wer ist verantwortlich dafür? Wie kriegen wir die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen?" Es gehe auch um die Strukturen und um die Frage, wer die Gewalttäter nach Hamburg eingeladen, beherbergt und bei ihren Taten gedeckt habe. Grote kündigte die Bildung einer Sonderkommission an.

Altmaier auf Scholz' Seite

Bundesjustizminister Heiko Maas nannte die Randalierer in der Bild-Zeitung "asoziale Schwerstkriminelle", die zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Der SPD-Politiker kündigte an, künftig "mehr Geld in die Beobachtung von Extremismus insgesamt" zu stecken, und sprach sich für eine europaweite Extremistendatei sowie eine gesellschaftliche Reaktion gegen Linksextremismus aus. Vielleicht müsse es analog zu Großdemonstrationen oder Konzerten gegen Rechts "auch ein Rockkonzert gegen Links geben". Maas erteilte ähnlichen Treffen in Zukunft eine Absage: "In einer deutschen Großstadt wird es nie wieder einen solchen Gipfel geben."



Dem widerspricht Altmaier. "Wir haben diese Treffen seit vielen Jahren, sie haben auch in Großstädten wie London, Washington und Berlin stattgefunden. Ich glaube, wir dürfen uns von einem kleinen, radikalisierten Mob nicht einschüchtern lassen, und wir dürfen uns nicht vorschreiben lassen, wo wir diese Gipfel durchführen."