Mit einem Pontifikalrequiem im Dom zu Speyer haben rund 1.500 geladene Gäste Abschied von Altkanzler Helmut Kohl genommen. An der Totenmesse nahmen hochrangige Politiker aus aller Welt teil. Die Witwe Maike Kohl-Richter saß während des Gottesdienstes zwischen dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton und Jean-Claude Juncker, dem Präsidenten der Europäischen Kommission.

Bischof Karl-Heinz Wiesemann würdigte in seiner Ansprache "einen wahrhaft großen Staatsmann". Zugleich ging er auf die Situation der Angehörigen ein. Er betonte, Kohl-Richter habe ihrem Mann entsprechend dem Eheversprechen "in guten wie in bösen Tagen, in Gesundheit wie in Krankheit" beigestanden. Das Mitempfinden gelte aber auch den Söhnen und Enkeln, die ihren Vater und Großvater verloren hätten. Ohne auf den familiären Streit direkt einzugehen, sagte Wiesemann wörtlich: "Uns berührt und erschüttert das Große wie auch das nach Erlösung Rufende, das diesen Tod umgibt."

Der Bischof erinnerte während der Feier an Kohls persönliche Beziehung zum Speyerer Dom. Sie hatte damit begonnen, dass Kohl hier mit seiner Mutter im Zweiten Weltkrieg Zuflucht vor Fliegerbomben fand. Als Kanzler führte Kohl Staatsgäste aus aller Welt nach Speyer. Bis zu seinem Tod stand er der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer vor. Wiesemann wies ferner darauf hin, dass das Portal, durch das der Leichnam am Ende auf den Platz vor dem Dom gebracht wird, ein Geschenk der rheinland-pfälzischen Landesregierung zum 900-jährigen Weihejubiläum des Kaiserdoms war. Der Ministerpräsident 1961 hieß Helmut Kohl.

Neben Wiesemann standen auch Kardinal Reinhard Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Präsident der EU-Bischofskommission COMECE, Wiesemanns Vorgänger als Bischof von Speyer, Kardinal Friedrich Wetter und Bischof Anton Schlembach, sowie Weihbischof Otto Georgens und der päpstliche Nuntius Nikola Eterović am Altar. Die Feier wurde auch im Domgarten südlich der Kirche auf einem Großbildschirm gezeigt.



Am Morgen hatten aktive und ehemalige Politiker im Parlament in Straßburg mit einem erstmals in dieser Form abgehaltenen europäischen Trauerakt von Kohl Abschied genommen. Dort hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Clinton, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der russische Ministerpräsident Dmitri Medwedew, Juncker, EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani gesprochen.



In allen Reden wurden Kohls Verdienste um die deutsche Einheit und seine Rolle für Europa gewürdigt. Merkel dankte Kohl auch ganz persönlich für die "Chancen, die Sie mir gegeben haben". Sie verneige sich in Dankbarkeit und Demut, sagte sie.



Anschließend war der Sarg mit dem Hubschrauber nach Ludwigshafen geflogen worden. Dort wurde er in einem Trauerzug durch Kohls Geburtsstadt gefahren. Etwa 1.000 Menschen standen links und rechts der Straße und applaudierten, als der mit einer Deutschlandflagge bedeckte Sarg vorbeifuhr. Beim Trauerakt in Straßburg war der Sarg noch in eine blaue Europaflagge gehüllt gewesen.



Danach wurde der Sarg auf dem Schiff über den Rhein nach Speyer gebracht. Vorbild war dabei offenbar die Beerdigung von Konrad Adenauer. Auch der Sarg des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik war einst über den Rhein zu dem Ort gebracht worden, an dem er bestattet wurde. Nach der Trauerfeier wird Kohl auf dem Friedhof der Domherren am Rande des Adenauer-Parks in Speyer beigesetzt.



Kohl war am 16. Juni in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim im Alter von 87 Jahren gestorben.