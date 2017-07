Rund 30 Prozent der wahlberechtigten Deutschen vertreten laut einer Studie populistische Positionen. Generell fielen die Standpunkte der Populisten aber eher moderat und nicht radikal aus, heißt es in einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung. "Sie lehnen die Institutionen der Demokratie oder der EU nicht grundsätzlich ab, sondern kritisieren ihr Funktionieren", schreiben die Autoren.



Als "populistisch" gilt den Autoren zufolge, wer sich auf Grundlage eines Fragebogens vollständig zu acht verschiedenen antipluralistischen und anti-Establishment-Aussagen sowie für einen vermeintlich bestehenden einheitlichen Volkswillen ausgesprochen hat.

"Populisten in Deutschland sind häufig enttäuschte Demokraten, aber keine radikalen Feinde der Demokratie", sagt Studienautor Robert Vehrkamp. "Im Vergleich zu den USA und Frankreich zeigt sich vor allem, dass in Deutschland die Kritik am politischen Establishment deutlich schwächer ausgeprägt ist."



In der Umfrage zeigte sich eine sehr hohe Unterstützung für die Volksherrschaft. 85 Prozent der populistisch eingestellten Wahlberechtigten bezeichnen die Demokratie als das beste politische System. Auch beim Thema Europäische Union sei eine ähnliche Tendenz zu beobachten.



Menschen mit populistischen Einstellungen sind laut der Studie entlang des gesamten ideologischen Links-Rechts-Spektrums zu finden. Die meisten populistischen Wahlberechtigten verorteten sich selbst in der politischen Mitte. Es gebe aber eine überproportionale Häufung populistischer Einstellungen bei Menschen mit politisch-ideologischer Rechtsorientierung feststellen.



Die Autoren untersuchten auch den Zusammenhang zwischen populistischen Einstellungen und Parteipräferenzen. Die Partei mit den unpopulistischsten Wählern ist demnach die CDU. Sie erreicht bei nicht populistisch eingestellten Wählern eine Zustimmung von bis zu 60 Prozent, aber weniger als 20 Prozent unter den Populisten. Die SPD ist in beiden Lagern etwa gleich stark. Die Wählerschaft der AfD ist dagegen laut Studie "eindeutig rechtspopulistisch". Bei Wählern mit ausgeprägt rechtpopulistischer Verortung erzielt die Partei mit rund 60 Prozent ihre höchsten Zustimmungswerte.



Auch über die Faktoren, von denen eine populistische Einstellung abhängt, gibt die Erhebung Auskunft. Dabei haben vor allem Bildung und Einkommen Einfluss auf populistische Meinungen. Alter und Geschlecht spielen kaum eine Rolle. So sind Wahlberechtigte mit einem niedrigen Bildungsabschluss häufiger populistisch eingestellt (38,1 Prozent) als solche mit Abitur oder einem Hochschulabschluss (14,2 Prozent). Mit zunehmenden Einkommen sinkt der Anteil populistisch eingestellter Menschen deutlich.



Für die Studie befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap zwischen Juli 2015 und März 2017 dreimal jeweils mehr als 1.600 Wahlberechtigte zu ihren politischen Einstellungen.