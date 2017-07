Martin Schulz hat ein paar gute Ideen. Er nennt sie seinen "Zukunftsplan" – für Deutschland und sich selbst. Der SPD-Kanzlerkandidat und Parteichef will eine "Investitionsverpflichtung" des Staates für die digitale Infrastruktur und die Bildung. In einer "Innovationsallianz" mit der Wirtschaft will er aktive Industriepolitik betreiben. Ein neuartiges "Chancenkonto" soll zudem jedem Erwachsenen die Möglichkeit eröffnen, sich weiterzubilden und beruflich zu entwickeln.



Herausforderer müssen angreifen. Sie müssen darlegen, wofür sie stehen und was sie anderes wollen und besser können als der jeweilige Amtsinhaber oder die Amtsinhaberin. Schulz hat Konzepte zu den verschiedenen Politikbereichen vorgelegt, von den Steuern bis zum sozialen Wohnungsbau. Und nun als vorläufigen Abschluss eben seinen Zukunftsplan, der ihm den holprigen Weg ins Kanzleramt ebnen soll. Alles vernünftige, kluge Vorschläge. Alles ziemlich richtig und durchdacht.

Kanzler wird Schulz mit solchen inhaltlichen Vorstößen jedoch nicht werden, auch wenn sie auf Wohlwollen in der Öffentlichkeit treffen. Denn Wahlen, das zeigt die Erfahrung auch in anderen Ländern, gewinnen Parteien in der Regel nicht mit Programmen. Sondern mit Personen. Vor allem, wenn sie schon Regierungschef, Ministerpräsident, Präsident oder Kanzlerin sind und nicht mehr erklären müssen, was sie wollen und können.

Brandt wurde noch für sein Reformprogramm gewählt

Wähler erwarten zwar von einem Herausforderer ebenso wie die Medien und die Öffentlichkeit, dass er den programmatischen Wettbewerb sucht. Doch sie lohnen es ihm selten. Wann hat es zuletzt eine Wahl in Deutschland gegeben, die sich erkennbar an einem Programm oder einer Idee entschied?

1969, als Willy Brandt Kanzler wurde, war das noch anders. Er wurde damals, nach drei Jahren Vorbereitung in der ersten großen Koalition, als erster Kanzlerkandidat überhaupt nach US-Vorbild wegen seiner charismatischen Persönlichkeit und seines innen- und außenpolitischen Reformprogramms gewählt. Und drei Jahre später mit dem besten Ergebnis, dass die SPD in der Nachkriegsgeschichte je erzielte, als sozialliberaler Kanzler bestätigt.