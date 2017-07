"Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir Spieler am Schachbrett der internationalen Politik sein wollen", sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) vier Tage vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Angesichts der von US-Präsident Donald Trumps Fixierung auf "Deals" in der Außenpolitik müssten die Europäer zusammenstehen; andernfalls werde Europa zur Spielfigur.



Trump verspricht "Erfolg", Merkel ist skeptisch

Donald Trump selbst versprach Bundeskanzlerin und Gipfel-Gastgeberin Angela Merkel unterdessen seine Unterstützung. In einem Telefonat der beiden habe Trump gesagt, er freue sich darauf, Kanzlerin Merkel zu helfen, den Gipfel zu einem Erfolg zu machen, teilte das Weiße Haus mit. Die beiden hätten in einem ausführlichen Gespräch Themen wie Klima, eine Initiative zu Förderung von Unternehmerinnen sowie Handel angesprochen, darunter die weltweite Überkapazität von Stahl.

Es wird damit gerechnet, dass Trump wegen seiner nationalistischen Handels- und Wirtschaftspolitik sowie der kontroversen US-Klimapolitik für Streit bei dem Treffen der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli sorgen könnte. Merkel hatte Trumps Klima- und Handelspolitik bereits mehrfach deutlich kritisiert, ohne seinen Namen zu nennen.



Die Kanzlerin richtet ihren ersten G20-Gipfel im eigenen Land aus. Sie hatte die Erwartungen an die Gespräche mit Trump zuvor bereits gedämpft: "Wir kennen ja bestimmte Positionierungen der amerikanischen Regierung, und da erwarte ich nicht, dass wegen einer zweitägigen Reise nach Hamburg diese Positionierungen ausgesetzt werden und sich im Kommuniqué plötzlich wiederfinden", hatte sie gesagt. Es gebe auf dem Gipfel "jede Menge strittige Fragen" zu diskutieren. Merkel sagt, sie glaube nicht, dass man am Ende aus dem Gipfel mit "geeinigten Positionen" in allen Fragen hervorgehe, "aber miteinander reden ist ja in allen Fragen der internationalen Diplomatie vernünftig und richtig".



Trump sprach auch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni über den Gipfel. Er habe seine Anerkennung für die Bemühungen Italiens unterstrichen, die große libysche Flüchtlingskrise in Angriff zu nehmen, teilte das Weiße Haus mit.

Russland kritisiert Trumps Klima- und Handelspolitik

Auch die russische Delegation des G20-Gipfels distanzierte sich in Fragen der Klima- und Handelspolitik deutlich von den USA. "Russland hat nicht vor, den Pariser Klimavertrag zu verlassen oder in irgendeiner Weise die Verpflichtungen infrage zu stellen, die wir übernommen haben. Der Vertrag ist unterschrieben, er ist in Kraft", sagte die russische G20-Chefunterhändlerin Swetlana Lukasch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Wir sind überzeugt, dass Russland zu den Führern des Klimaschutzes gehört, weil wir schon unsere Vorgaben im Rahmen des Kyoto-Protokolls übererfüllen."

Unter Präsident Donald Trump hatten die USA, die weltweit nach China am meisten CO2 ausstoßen, ihren Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen angekündigt. Lukasch nannte dies "bedauerlich". Mit dem Regelwerk will die Weltgemeinschaft die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter zwei Grad begrenzen.



Auch die Handelspolitik der US-Regierung kritisierte Lukasch. "Wir sind überzeugt, dass Protektionismus am Ende nur die Bereiche und Entwicklungen hemmt, zu deren Schutz solche Maßnahmen getroffen werden", sagte sie. "Ich denke, auch die amerikanische Regierung wird auf den Weg zum freien internationalen Handel zurückkehren."

Putin-Berater: Russlands Geduld hat Grenzen

Vor dem ersten Treffen der Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump versuchen Diplomaten beider Länder unterdessen, die Beziehungen zu verbessern. Der in Kritik geratene russische Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, traf US-Topdiplomat Thomas Shannon, um die Begegnung vorzubereiten. Neben der russischen Einmischung in die US-Präsidentenwahl sind die Beziehungen auch wegen zweier Gebäuden unterkühlt, die Russland in Maryland und New York nutzte, und die Trumps Vorgänger Barack Obama im Dezember schließen ließ.



Der Kreml hatte mitgeteilt, die USA setzten ihren Plan, die Anwesen wieder unter russische Kontrolle zu stellen, nicht schnell genug um. Die Geduld Russlands habe "ihre Grenzen", sagte ein Berater Putins für ausländische Angelegenheiten, Juri Uschakow. Wenn die

Gebäude nicht zurückgegeben würden, müsse Russland reagieren.

Russland nutzte die Gebäude offiziell zur Erholung russischer Diplomaten in den USA, sammelte von dort aber auch vertrauliche Informationen. Als die russische Einmischung in die US-Wahl bekannt wurde, ließ Obama die Gebäude schließen und 35 russische Diplomaten ausweisen. Ein FBI-Sonderermittler untersucht in der Russland-Affäre unter anderem, ob Trumps Wahlkampfteam Verbindungen zum Kreml hatte, etwa über den Botschafter Kisljak.

China: Deutschland soll weltweit Verantwortung übernehmen

Im Vorfeld des Gipfels bat China Deutschland eine engere Zusammenarbeit angeboten und rief die Bundesregierung zur Übernahme von weltweiter Verantwortung für Frieden, Stabilität und Wohlstand auf. "Wir müssen die Gestaltung der bilateralen Beziehungen auf höchster Ebene intensivieren", schrieb der chinesische Staatspräsident Xi Jinping vor seinem Deutschland-Besuch in einem vorab veröffentlichten Gastbeitrag für die Welt. Zu wichtigen regionalen und internationalen Fragen müsse es engere strategische Beratungen geben. "China und Deutschland als zweitgrößte und viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, als führende Handelsnationen und als Länder mit bedeutendem Einfluss müssen einerseits sich selbst gut entwickeln und andererseits sollen sie auch ihre große Verantwortung für Frieden, Stabilität und Wohlstand weltweit und in ihren Regionen übernehmen."

Ein wichtiges Ziel seines Deutschland-Besuchs sei es, unter anderem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel darüber zu sprechen, "wie wir in der neuen Situation die Chancen ergreifen und die umfassende chinesisch-deutsche strategische Partnerschaft insgesamt noch besser voranbringen können". Dabei müsse man mit Differenzen "richtig umgehen", gegenseitiges Verständnis zeigen und sich wechselseitig unterstützen.

"Wir sollten in beide Richtungen offene und von fairem Wettbewerb geprägte Investitionsbedingungen herstellen", schrieb Xi. Auf Gebieten wie Innovation, Internet, intelligente Fertigung, Finanzwesen, Energie, Umweltschutz und ökologische Entwicklung sollten beide Länder noch enger kooperieren. China setze hohe Erwartungen in die G20-Verhandlungen: "Wir hoffen, dass die G20 auch weiterhin das große Ziel einer offenen Weltwirtschaft hochhalten."



Brasilien kommt, Saudi-Arabien nicht

Unterdessen kündigte der brasilianische Präsident Michel Temer überraschend seine Teilnahme am G20-Gipfel an. Temer hatte sein Kommen zunächst abgesagt, weil gegen ihn wegen eines Korruptionsskandals ermittelt wird. Nun sei er aber von führenden Beratern überzeugt worden, doch an dem Treffen teilzunehmen, berichtete das Portal O Globo.



Temer muss um sein Präsidentenamt fürchten: Die Generalstaatsanwaltschaft hatte ihn vergangene Woche angeklagt; ihm wird vorgeworfen, Schmiergelder angenommen zu haben. Ob Temer sich tatsächlich vor Gericht verantworten muss, entscheiden die Abgeordneten des Parlaments.

Eine Begründung für die plötzliche Zusage gaben seine Sprecher nicht. Der G20-Gipfel könnte allerdings eine Gelegenheit für die brasilianische Regierung sein, um Investoren zu finden. Um die hohe Arbeitslosigkeit und die schwache Wirtschaft im Land zu stärken, sind kostspielige Reformen nötig.

Saudi-Arabiens König Salman wird hingegen nicht nach Hamburg kommen. Aktuelle Entwicklungen in der Katar-Krise würden den 81-Jährigen dazu zwingen, einen Vertreter in die Hansestadt zu schicken, teilte die saudi-arabische Botschaft in Berlin mit. Stattdessen werde Staatsminister Ibrahim al-Assaf die Delegation des Königreiches anführen. Wegen des schlechten Gesundheitszustands von König Salman war schon zuvor spekuliert worden, ob er die Reise antreten werde.