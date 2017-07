Der Fall des Angreifers von Hamburg, der am Freitag einen Menschen mit einem Messer tötete und mehrere verletzte, wirft die Frage nach möglichen Fehlern der Behörden auf. Der Palästinenser wurde trotz eines abgelehnten Asylantrags nicht abgeschoben – weil Papiere fehlten. Auch wurde der Täter von den Behörden zwar als radikalisiert, aber nicht als Gefährder eingestuft. Warum könnte das entscheidend gewesen sein? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Gefährder.



1. Was ist ein Gefährder?

Wird jemand als Gefährder eingestuft, hat das zunächst keine rechtlichen Folgen. Stattdessen ergibt sich daraus für die Behörden die Möglichkeit, weitere Maßnahmen zu prüfen. Eine eindeutige, gesetzlich festgelegte Definition des Begriffs gibt es nicht. Die Bundesregierung versteht solche Personen als Gefährder, bei denen "bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere solche im Sinne des Paragrafen 100a der Strafprozessordnung (StPO), begehen" werden. In dem Paragrafen wird in einer langen Liste festgelegt, was alles als schwere Straftat zu verstehen ist und wann Telefonüberwachung erlaubt ist.



In Deutschland legen jeweils die Polizeibehörden der Länder in Zusammenarbeit mit den Landesämtern für Verfassungsschutz fest, wen sie als Gefährder einstufen. Dabei wird zwischen Gefährdern und "anderen relevanten Personen" – beispielsweise Kontaktleuten oder Unterstützern, die aber nicht selbst als akut gefährlich gelten – unterschieden. Die Daten werden mit ausländischen Behörden abgeglichen. In regelmäßigen Abständen erfolgt ein Austausch zum Beispiel mit Spanien, Italien, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Österreich und Polen. Auch an die USA werden die Informationen übermittelt.

Kritiker halten die unpräzise Formulierung des Begriffs Gefährder für problematisch. Da es den Landespolizeibehörden selbst überlassen bleibe, Menschen als Gefährder oder relevante Person zu speichern, bestehe die Gefahr eines bundesweit äußerst uneinheitlichen Herangehens, kritisiert etwa die Linkspartei in einer Kleinen Anfrage (PDF).

2. Wie viele Gefährder gibt es?

Die Zahl der islamistischen Gefährder hat laut Bundesamt für Verfassungsschutz zuletzt mit 690 Personen einen Höchststand erreicht. Sie wächst kontinuierlich und wird wegen der Niederlagen des "Islamischen Staats" (IS) in Syrien und im Irak vielleicht noch weiter zunehmen, da zahlreiche Personen, die für den IS gekämpft haben, nach Deutschland zurückkehren.



3. Was sind das für Menschen?

Terrorexperten berichten zu den islamistischen Gefährdern, dass sie in der jüngsten Generation immer wieder auf unberechenbare, psychisch labile Charaktere treffen. Malek Bajbouj, Psychiater, Psychotherapeut und Neurowissenschaftler an der Charité in Berlin, zitiert im Gespräch mit ZEIT ONLINE eine israelische Studie, die zeigt, dass zwei Drittel der befragten Radikalen einem ängstlich-unsicheren und ein Drittel einem impulsiven, teils narzisstischen Persönlichkeitstypus angehören. Fast jeder Zweite der Befragten hat demnach Suizidgedanken. Zudem seien Menschen in ausweglos erscheinenden Situationen besonders empfänglich für Lernmodelle, die radikale Lösungen wie Selbstmordattentate und Amokläufe vorschlagen würden.

Ein Beispiel dafür ist Sascha L. aus Northeim bei Göttingen, der von der Polizei festgenommen wurde, weil er einen Anschlag auf Soldaten und Polizisten geplant haben soll. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung der Wohnung des Salafisten Chemikalien und elektronische Bauteile zur Herstellung eines Sprengsatzes. Vor drei Jahren war L. noch als Rechtsextremer aufgetreten.



Die Strukturen und Muster sind vielfältig, einen Standard-Islamisten gibt es nicht. Daher müssen Vertreter von Polizei und Verfassungsschutz im sogenannten Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) jeden Fall einzeln prüfen. "Eine Blaupause für den Umgang mit gefährlichen Islamisten gibt es nicht", sagt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD).