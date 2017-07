Die Bundesregierung hat Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien genehmigt. Laut ARD-Hauptstadtstudio hat Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) heute den zuständigen Bundestagsausschuss darüber informiert.

Bei der Lieferung handele es sich unter anderem um vier Patrouillenboote, 110 Lkw sowie "militärische Werkzeuge und Ausrüstung".

Die Genehmigung erfolgte trotz der prekären Menschenrechtslage in Saudi-Arabien und der saudischen Bombardements mit vielen getöteten Zivilisten im Jemen. SPD-Fraktionsvize Rolf Mützenich nannte die Entscheidung "höchst irritierend". Vor allem die Genehmigung zur Ausfuhr weiterer Patrouillenboote nach Saudi-Arabien sei vor dem Hintergrund der Spannungen mit Katar und der Seeblockaden jemenitischer Häfen nicht zu verantworten: "Die Exportlinien sind in dieser Frage eindeutig: Rüstungsexporte in Spannungsgebiete sind verboten."



Zuletzt hatte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) für ein Gesetz zur Restriktion von Waffenlieferungen und einer Erhöhung der Transparenz solcher Geschäfte geworben.

Die deutsche Regierung hat in den vergangenen Jahren weniger Waffenlieferungen genehmigt. Von Januar bis April 2017 genehmigte der Bundessicherheitsrat Rüstungsexporte in Höhe von 2,42 Milliarden Euro. Das sind knapp 0,9 Milliarden Euro weniger als im gleichen Zeitraum 2016. Bereits von 2015 auf 2016 waren Rüstungsexporte für rund eine Milliarden Euro weniger genehmigt worden.