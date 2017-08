Der Immunitätsausschuss des sächsischen Landtags hat einstimmig die Aufhebung der Immunität von AfD-Chefin Frauke Petry empfohlen. Der Landtag folgte damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden, die seit knapp einem Jahr gegen Petry ermittelt.



Der Vorsitzenden der AfD Sachsen und Bundessprecherin der Partei wird vorgeworfen, in einer Zeugenaussage während einer Sitzung des Wahlprüfungsausschusses des Landtags im November 2015 eine vorsätzliche Falschaussage unter Eid gemacht zu haben. Anzeige hatte der Abgeordnete der Linken André Schollbach erstattet. Bei der Sitzung ging um die Aufstellung der Kandidatenliste zur Landtagswahl 2014 und die Gewährung von Darlehen durch AfD-Landtagskandidaten an die Partei.



Innerhalb einer siebentägigen Frist können Abgeordnete schriftlich der Empfehlung des Immunitätsausschusses widersprechen. Erfolgt kein Einspruch, gilt die Aufhebung als beschlossen. Ein Widerspruch vonseiten der AfD-Fraktion gilt als wahrscheinlich, in diesem Fall stimmt der sächsische Landtag in seiner nächsten Sitzung am 30. August über die Aufhebung von Petrys Immunität ab.



Frauke Petry selbst hatte sich für ein Aufhebungsverfahren ihrer Immunität ausgesprochen. Die Aufhebung der Abgeordnetenimmunität, die politische Amtsträger verfassungsrechtlich vor Strafverfolgung schützt, könnte den Weg für eine Anklage oder einen Strafbefehl ebnen.



Der AfD-Generalsekretär Uwe Wurlitzer begrüßte die Entscheidung mit den Worten, dass am Ende der Untersuchung nur Petrys Unschuld stehen werde. Die Aufhebung der Immunität zu diesem Zeitpunkt sei dem Wahlkampf geschuldet, sagte Wurlitzer.