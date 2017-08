Der AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland hat seine umstrittenen Äußerungen über die Integrationsbeauftragte des Bundes, Aydan Özoğuz (SPD), bekräftigen lassen. Gauland hatte auf einer Wahlkampfveranstaltung von einer "Entsorgung" Özoğuz' gesprochen. Ein Mitarbeiter des AfD-Politikers sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Satz sei so gefallen, "und da steht er auch zu". Gauland selbst sagte dem Tagesspiegel, er könne sich nicht erinnern, ob er den Begriff "entsorgen" gebraucht habe. Özoğuz, die auch SPD-Vizevorsitzende ist, wollte die Äußerungen nicht kommentieren.



In seiner Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung in Thüringen hatte Gauland laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge über Özoğuz gesagt: "Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei dank, in Anatolien entsorgen können." Die SPD-Politikerin hatte im Mai gesagt, eine spezifisch deutsche Kultur sei, jenseits der Sprache, nicht zu identifizieren.

Unterstützung erhielt Gauland von seiner Parteikollegin Alice Weidel. "Wenn Herr Gauland dann sehr plakativ eben sagt, dass die Dame nicht in ihr Amt gehört und vielleicht besser in die Türkei, dann muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dann kann ich das einfach nur unterschreiben", sagte Weidel im ZDF-Morgenmagazin.



Zugleich relativierte Weidel die Wortwahl Gaulands. Diese sei "Geschmackssache", sie würde sie nicht wählen. Die Aussage von Özoğuz gab sie in der Sendung falsch wieder: "Frau Özoğuz ist eine Person, die tatsächlich mit ihren Äußerungen als Integrationsministerin, dass es angeblich keine deutsche Kultur und Sprache (...), komplett ungeeignet als Integrationsministerin."



Kritik an Gauland

Gaulands Äußerungen waren stark kritisiert worden. SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz schrieb auf Twitter: "Die Entgleisung von Gauland gegenüber Özoğuz ist widerlich. Wir müssen alles dafür tun, dass solche Rassisten nicht in den Bundestag kommen!" Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Gaulands Äußerungen würden sich von selbst disqualifizieren, da Özoğuz aus Hamburg stamme. Auch Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) verurteilte Gaulands Aussage.



Hintergrund der drastischen Äußerungen dürfte der Bundestagswahlkampf sein. Die AfD ist, nachdem sie im vergangenen Jahr in Umfragen noch auf 15 Prozent kam, mittlerweile auf unter zehn Prozent gesunken. In der Vergangenheit hatten AfD-Politiker wiederholt umstrittene Äußerungen getätigt, um diese hinterher zu relativieren.