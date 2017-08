Abschiebungen mit dem Flugzeug sind in der ersten Jahreshälfte 2017 vermehrt gestoppt worden. Das berichtet die Bild unter Berufung auf Zahlen des Bundesinnenministeriums. Demnach wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres insgesamt 387 Abschiebung abgebrochen. Das seien 161 mehr als im Vorjahreszeitraum, was einem Anstieg von rund 70 Prozent entspricht.



Die häufigste Ursache für den Abbruch einer Abschiebung per Flugzeug ist dem Bericht zufolge Widerstand der Migranten gegen den Rücktransport. 186 Abschiebungen seien deshalb im ersten Halbjahr gestoppt worden. In 133 Fällen habe die Flugzeugbesatzung den abzuschiebenden Personen den Zutritt zur Maschine nicht gestattet. 61 Migranten hätten sich kurzfristig krank gemeldet und seien als nicht transportfähig eingestuft worden. In 27 Fällen habe keine Rückführung stattfinden können, weil die Herkunftsländer die Aufnahme verweigert hätten.

Die Zahl der Abschiebungen ist im ersten Halbjahr 2017 leicht gesunken. Bis Ende Juni gab es mehr als 12.500 Abschiebungen, im Vorjahreszeitraum waren es noch mehr als 13.700. Das entspricht einem Rückgang von neun Prozent.



Auch die Zahl der Asylbewerber, die mithilfe einer Förderung freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt sind, sank in dem Zeitraum. Bis Ende Juni 2017 reisten nach vorläufigen Zahlen des Bundesinnenministeriums knapp 16.700 Menschen über das Bund-Länder-Förderprogramm REAG/GARP aus. Im ersten Halbjahr 2016 waren es mehr als 30.500 Menschen.