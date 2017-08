Eine Woche vor dem TV-Duell sind die Kanzlerkandidaten von SPD und Union bereits fast gleichzeitig im Fernsehen zu sehen: Angela Merkel im ZDF, Martin Schulz in der ARD.

Ein großes Thema in den Sommerinterviews war die Diesel-Diskussion. Merkel wehrte sich im ZDF gegen den Vorwurf, sie blockiere die Sammelklagen für deutsche Autofahrer. "Im Grundsatz" sei sie dafür. "Aber die Vorlagen, die der Bundesjustizminister gemacht hat, gehen so noch nicht." Die Union habe sehr klar gesagt, wo sie noch Änderungsbedarf sehe. Merkel warf Justizminister Heiko Maas (SPD) vor, dass dieser einen anderen Ansatz gewählt habe. Das eigentliche Ziel, der Umstieg auf emissionsarme Autos, dürfe nicht aus den Augen verloren werden. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in alte Technologie zu viel Nachrüstung stecken."

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wiederholte im ARD-Interview die Forderung seiner Partei. "Natürlich sind diese Sammelklagen ein Instrument, das die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land brauchen", sagte er. "In diesen Fällen blockiert das Bundeskanzleramt ein Recht, das Bürgerinnen und Bürger gegenüber Konzernen haben könnten", kritisierte er. Der einzelne Verbraucher, der ein Auto fährt und sich gegenüber Volkswagen oder Daimler durchsetzen muss, sei allein verloren. Mit Sammelklagen helfe man Leuten, sich zusammenzuschließen. Im Umgang mit der Dieselaffäre habe Merkel "keinen Plan".



Außerdem warf Schulz der Kanzlerin vor, sie sei abgehoben. Es gebe "eine ganze Reihe von Punkten, wo die Leute das Gefühl haben, dass Angela Merkel entrückt ist", sagte er. Während die SPD ein "sehr differenziertes Programm" vorgelegt habe, begnüge sich die Union mit der Aussage: "Wir haben Angela Merkel, und das reicht für die Zukunft." Außerdem nutze Merkel die Flugbereitschaft der Bundeswehr, um sich für einen "Spottpreis" zu Wahlkampfterminen bringen zu lassen. Der Spiegel berichtete, dass die Bundeswehr und Bundespolizei der CDU lediglich den Preis eines Business-Class-Tickets der Lufthansa berechnen würden. Für eine Einzelstrecke seien das maximal rund 500 Euro.

Merkel reagierte zurückhaltend auf die Kritik ihres Herausforderers. Im ZDF erinnerte die Kanzlerin an den von ihr geleisteten Amtseid, dem Wohl des deutschen Volkes zu dienen. Diesem Eid wolle sie gerecht werden.



Am kommenden Sonntag übertragen die Sender ARD, ZDF, SAT.1 und RTL das TV-Duell zwischen Merkel und Schulz. Vier Wochen vor der Bundestagswahl liegt die SPD laut des ARD-Deutschlandtrends bei 22 Prozent und könnte nur in einer Großen Koalition regieren. Die CDU käme auf 38 Prozent.