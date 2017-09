Im Herbst stimmen die wahlberechtigten Deutschen über die Zusammensetzung des Bundestags ab. Anschließend wählen die Mitglieder des neuen Bundestags den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Neuer Kanzler wird, wer mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereint (absolute Mehrheit). Wir beantworten hier die Fragen rund um die Bundestagswahl, nach denen derzeit in Deutschland am häufigsten gegoogelt wird:







Worum geht es im TV-Duell?

Im TV-Duell am 3. September treffen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Herausforderer Martin Schulz das erste und einzige Mal im Wahlkampf aufeinander. Vier Moderatoren stellen den Kandidaten Fragen. Für die ARD moderiert Sandra Maischberger, Maybrit Illner für das ZDF, für RTL ist Peter Kloeppel und für SAT.1 Claus Strunz dabei. Diese Sender übertragen das Duell am Sonntag live ab 20:15 Uhr. Kostenlos und ohne Registrierung wird es darüber hinaus in den Livestreams von ARD und ZDF zu sehen sein. Das TV-Duell vor der Bundestagswahl 2013 sahen 17 Millionen Menschen.



Am Montag nach dem Duell überträgt das Erste ab 20:15 Uhr den "Fünfkampf" zwischen den übrigen Spitzenkandidaten der Parteien, die in den Bundestag einziehen könnten. Es diskutieren Sahra Wagenknecht (die Linke), Cem Özdemir (die Grünen), Joachim Herrmann (CSU), Christian Lindner (FDP) und Alice Weidel (AfD).







Wer darf wählen?

Alle Deutsche, die am 24. September mindestens 18 Jahre alt sind, dürfen wählen. Sie müssen seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Deutsche, die im Ausland leben, können ebenfalls wählen, wenn sie die Eintragung ins Wählerverzeichnis beim Bundeswahlleiter beantragt haben. Sie müssen außerdem nach ihrem 14. Geburtstag mindestens drei Monate ohne Unterbrechung in Deutschland gelebt haben. Das darf jedoch nicht länger als 25 Jahre zurück liegen. Laut Bundeswahlleiter sind in diesem Jahr 61,5 Millionen Menschen wahlberechtigt.





Wie wird ein neuer Bundestag gewählt?

Das Prinzip der Bundestagswahl nennt sich personalisiertes Verhältniswahlrecht. Dabei hat jeder Wähler zwei Stimmen: Die Erststimme geht – personalisiert – an einen Kandidaten aus dem eigenen Wahlkreis. Das kann ein Kandidat einer Partei sein, aber auch ein parteiunabhängiger Bewerber. Die Zweitstimme geht an die Landesliste einer Partei. Sie entscheidet über das Mehrheitsverhältnis im Bundestag.

Wähler können ihre Stimmen kumulieren, also beide Stimmen der gleichen Partei geben, oder panaschieren, also beispielsweise mit ihrer Erststimme den Kandidaten einer Partei wählen und mit der Zweitstimme die Landesliste einer anderen Partei.





Wer steht zur Wahl?

Zur Bundestagswahl treten 42 Parteien an. 34 davon beteiligen sich mit Landeslisten, die anderen acht treten nur in ihrem Wahlkreis an. Folgende etablierte Parteien stehen zur Wahl:



CDU und CSU, Spitzenkandidatin ist Angela Merkel

SPD, Spitzenkandidat ist Martin Schulz

Die Linke, das Spitzenduo bilden Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch

Die Grünen mit Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir

FDP, Spitzenkandidat ist der Parteivorsitzende Christian Lindner

Alternative für Deutschland (AfD), das Spitzenduo bilden Alice Weidel und Alexander Gauland

Freie Wähler, Spitzenkandidat ist Hubert Aiwanger



Als etabliert gilt eine Partei, wenn sie seit der letzten Bundestagswahl im Bundestag oder in einem Landtag ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten ist. Die anderen Parteien, die dafür zu wenige Zweitstimmen erhielten, werden Kleinparteien genannt. Zwei Parteien treten 2017 zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl an: die Deutsche Mitte und das Bündnis Grundeinkommen.

Warum steht Angela Merkel nicht auf dem Stimmzettel?

Das tut sie, allerdings nur in ihrem Wahlkreis in Vorpommern. Dort tritt sie als Direktkandidatin der CDU zur Wahl an. Wer dort wählt, kann ihr also seine Erststimme geben.



Auch andere Kanzlerkandidaten stehen in bestimmten Wahlkreisen als Direktkandidaten auf den Stimmzetteln: Sahra Wagenknecht in Düsseldorf, Christian Lindner in seinem Heimatkreis Rhein-Berg in Nordrhein-Westfalen und Alexander Gauland in Frankfurt-Oder-Spree. Martin Schulz steht auf Platz 1 der Landesliste der SPD, hat aber keinen eigenen Wahlbezirk.

Was wollen die Parteien?

In ihren öffentlichen Wahlprogrammen erklären die Parteien, was sie in der kommenden Amtszeit erreichen wollen und wofür sie stehen. AfD und FDP haben ihre Parteiprogramme bereits Ende April beschlossen, im Sommer folgten CDU/CSU, SPD, die Grünen und die Linke.



CDU und CSU stellen das Thema Arbeit in den Mittelpunkt ihres Wahlprogramms. Sie wollen bis 2025 die Vollbeschäftigung in Deutschland erreichen. Daneben verspricht die Union, Familien zu fördern und die Steuern zu senken, die Digitalisierung voranzutreiben und mehr Stellen bei der Polizei zu schaffen. Die von der CSU geforderte Obergrenze zur Aufnahme von Flüchtlingen wurde nicht ins Wahlprogramm aufgenommen, steht aber im sogenannten Bayernplan der CSU.

Auch die SPD plant in ihrem Wahlprogramm Steuerentlastungen. Weitere wichtige Punkte sind die Abschaffung von grundlos befristeten Arbeitsverträgen sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Außerdem soll das Wahlalter bei zukünftigen Bundestagswahlen auf 16 abgesenkt werden.



Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm den Kohleausstieg bis 2030 und Investitionen in erneuerbare Energien. Weitere Schwerpunkt sind Klimaschutz, eine flexible Arbeitszeit in Vollzeit zwischen 30 und 40 Stunden sowie die Legalisierung von Cannabis.

Die Linke verspricht in ihrem Wahlprogramm, für mehr soziale Gerechtigkeit zu sorgen, gegen die Armut zu kämpfen und sich für den Klimaschutz einzusetzen. Sie will den Sozialstaat stärken, eine Reichensteuer einführen und anstelle von Hartz IV eine Mindestsicherung für Arbeitslose etablieren.

Die FDP fordert, die Zuwanderung in Deutschland klarer zu regeln. Sie will Steuern und Abgaben senken und ist gegen eine Vermögenssteuer. Einen Fokus legt sie auch auf die Bildungsförderung und die Digitalwirtschaft. Sie will einen schnelleren Netzausbau.



Die Alternative für Deutschland legt in ihrem Wahlprogramm besonderen Wert auf die Familienpolitik – allerdings versteht sie darunter vor allem die klassischen Vater-Mutter-Kind-Familien. Für sie, und für Deutsche, will sie die Gesellschaft familien- und kinderfreundlicher gestalten. Die AfD spricht sich gegen Abtreibung aus. Sie fordert mehr direkte Demokratie, und sie will die Grenzen strenger kontrollieren, damit weniger Muslime nach Deutschland kommen.

Was soll ich wählen?

Wer trotz Wahlprogramm nicht sicher ist, welche Partei er wählen soll, kann sich mithilfe des Wahl-O-Mat informieren. Seit 2002 gibt es das Frage-Antwort-Tool, das auswertet, welche der zugelassenen Parteien der eigenen politischen Position am nächsten stehen. Mithilfe von 38 Thesen wird der Grad der Übereinstimmung gemessen. Zwei bis vier Wochen vor dem Wahltermin wird der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl veröffentlicht.

Wo kann ich wählen?

Die Wahl findet in Wahllokalen statt. Welches Wahllokal für sie zuständig ist, erfahren die Wähler in der Wahlbenachrichtigung, die ihre Kommune rechtzeitig vor dem 24. September an sie verschickt.

Wer am Tag der Wahl nicht zu Hause ist, kann bei der Gemeinde, in der er gemeldet ist, die Briefwahl beantragen. Das geht schriftlich, zum Beispiel durch den entsprechenden Vordruck der Wahlbenachrichtigung, persönlich oder online. Um die Briefwahlunterlagen auszustellen, benötigt die Kommune den Namen, das Geburtsdatum und die Meldeanschrift des Wählers.



Was muss ich zur Wahl mitbringen?

Ins Wahllokal müssen Wahlberechtigte die per Post erhaltenen Wahlunterlagen sowie ihren Personalausweis mitbringen. Dann erhalten sie den Stimmzettel.

Warum gibt es eine Erst- und eine Zweitstimme?

Mit der Erststimme links auf dem Wahlzettel wird ein Abgeordneter aus dem eigenen Wahlkreis gewählt. Derjenige mit den meisten Stimmen (einfache Mehrheit) in seinem Wahlkreis erhält ein Direktmandat und zieht als Abgeordneter in den Bundestag. Deswegen spricht man von einem personalisierten Verhältniswahlrecht. Durch die Erststimme wird garantiert, dass jeder Wahlkreis und damit auch jede Region vertreten ist.

Insgesamt gibt es in Deutschland 299 Wahlkreise und somit 299 Abgeordnete, die direkt in den Bundestag einziehen. Dadurch wird die erste Hälfte der 598 Sitze im Bundestag gewählt.

Die zweite Hälfte der Sitze wird über das Verhältnis der Zweitstimmen vergeben. Mit der Zweitstimme wählen die Bürger die Landesliste einer Partei. Auf der festgelegten Liste sind die Kandidaten vermerkt, die für diese Partei in den Bundestag einziehen sollen. Die Anzahl der Stimmen entscheidet darüber, wie viele Parlamentssitze eine Partei im Bundestag bekommt. Bei der Auszählung wird die Summe der Zweitstimmen einer Partei durch alle abgegebenen Zweitstimmen geteilt, um so die prozentuale Verteilung der Sitze im Bundestag zu errechnen. Hat eine Partei 30 Prozent der Zweitstimmen erhalten, stehen ihr 30 Prozent der Parlamentssitze zu.

Die Zweitstimme ist die wichtigere von beiden, da sie über das Kräfteverhältnis der einzelnen Parteien und somit über die Zusammensetzung des Bundestags entscheidet.

Im Fall, dass eine Partei mehr Direktmandate erhalten hat, als ihr durch die Zahl der Zweitstimmen zustehen, entstehen Überhangmandate. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Wahlkreissieger einen Platz im Bundestag bekommt. Das bedeutet auch, dass sich die Zahl der Sitze im Bundestag erhöhen kann. Seit der letzten Bundestagswahl werden Überhangmandate durch Ausgleichsmandate für die anderen Parteien ausgeglichen, damit das Kräfteverhältnis im Bundestag weiter gegeben ist.

Was bedeutet die Fünf-Prozent-Klausel?

Nur die Parteien, die mehr als fünf Prozent der Zweitstimmen erhalten, werden bei der Sitzvergabe im Bundestag berücksichtigt. Falls jedoch mehr als drei Abgeordnete Direktmandate über die Erststimmen bekommen, wird ihr Anteil der Zweitstimmen doch errechnet und auf die Sitze im Bundestag verteilt (Grundmandatsklausel).

Was passiert mit ungültigen Stimmen?

Auf dem Wahlzettel gibt es kein Feld, um sich zu enthalten. Setzt der Wähler mehr als zwei Kreuze oder streicht den Wahlzettel durch, wird er ungültig. Ungültige und nicht abgegebene Stimmen werden nicht berücksichtigt.

Wann steht das Ergebnis fest?

Um 18 Uhr des Wahltages, also mit Schließung der Wahllokale, gibt es die erste Prognose. Wenige Minuten danach folgt die erste Hochrechnung. 2013 war bereits um 18.15 Uhr abzusehen, dass Angela Merkel erneut Kanzlerin ist. Bis das endgültige amtliche Ergebnis feststeht, kann es Tage bis Wochen dauern.

Wer wählt den Bundeskanzler?

Der Bundestag wählt zu Beginn der neuen Legislaturperiode den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Hat ein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht, also mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereint, wird er vom Bundespräsidenten ernannt. Erreicht kein Kandidat die absolute Mehrheit, gibt es eine Frist von 14 Tagen. In der Zeit können beliebig viele Wahlvorgänge durchgeführt werden. Erst nach Ablauf der zwei Wochen reicht eine relative Mehrheit für die Ernennung des neuen Bundeskanzlers.



Wie oft wird gewählt?

Alle vier Jahre wird ein neuer Bundestag gewählt. Bestimmt wird der Wahltermin durch den Bundespräsidenten. Meist bekommt er einen Vorschlag vom amtierenden Bundeskanzler.